Жнива-2025: Аграрії намолотили перші 15 мільйонів тонн зерна, торік було на 60% більше

Станом на 1 серпня в Україні обмолочено 4,42 млн га, що становить майже 40% усіх площ під ранніми зерновими та зернобобовими культурами, і намолочено 15,47 млн тонн збіжжя.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Втім, станом на 2 серпня 2024 року було намолочено 25,29 млн тонн зернових з 6,11 млн тис. га, тобто показники на цю дату минулого року були на 63,5% та 38,1% вищими.

Зараз основна частка вже зібраного врожаю припадає на:

пшеницю – із 3,05 млн га аграрії зібрали 11,36 млн тонн;

ячмінь дав 3,57 млн тонн із понад мільйона гектарів;

горох – 492 тис. тонн при обмолоті 208 тис. га;

решту – 50,4 тис. тонн врожаю сформували інші зернові та бобові.

Найвищі показники традиційно демонструє південь: Одеська область зібрала понад 3 млн тонн, обмолотивши 1,07 млн га. На Кіровоградщині намолочено майже 1,93 млн тонн зерна, з 463 тис. га, а Полтавщина звітує про 1,52 млн тонн зі 345 тис. га.

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Паралельно херсонські та дніпропетровські господарства розпочали збирання проса, зібравши перші 83 тонн із понад тисячі гектарів. Активно просувається й кампанія зі збирання ріпаку – врожай наближається до 1,8 млн тонн, намолочених із 782 тис. га.

За оцінками профільних відомств та експертів, нинішні темпи збирання й погодні умови дозволяють розраховувати на повторення або й перевищення торішніх результатів збору врожаю, головним резервом зростання залишається підвищення врожайності у центральних і північних регіонах, де комбайни лише виходять на пік роботи.

Раніше повідомлялось, що станом на 24 липня збір зернових і зернобобових культур в Україні все ще суттєво відставав від минулорічних темпів. Зібрано було лише перші 10 мільйонів тонн врожаю.