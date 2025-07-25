Жнива-2025: Зібрано перші 10 мільйонів тонн врожаю, але темпи відстають від минулорічних

Станом на 24 липня збір зернових і зернобобових культур в Україні все ще суттєво відстає від минулорічних темпів.

Сільгоспвиробники наразі зібрали 10,3 млн тонн з 3,24 млн га, що складає 29% від засіяних зерновими і зернобобовими культурами, свідчать дані Мінагрополітики.

Для порівняння, на цю ж дату у 2024 році вже було намолочено близько 19 млн тонн з 4,7 млн га (з понад 42% площ).

Середня врожайність також знизилася до 3,2 тонни з гектара, порівняно із 3,81 т/га торік.

Наразі найбільші обсяги зерна врожаю 2025 року зібрані у таких областях:

Одеська область – обмолочено 884,5 тис. га, намолочено – 2,5 млн тонн;

Кіровоградська область – обмолочено 368,7 тис. га, намолочено – 1,53 млн тонн.

Миколаївська область – обмолочено 577,3 тис. га, намолочено – 1,39 млн тонн;

Також повідомляється, що ріпаку вже обмолочено на площі 535 тис. га і намолочено 1,04 млн тонн.

Зібрано врожаю станом на 24 липня 2025 року та на цю ж дату 2024 року:

Культура, тис. тонн 2025 2024 Зміна, % Пшениця 7089 10340 -31% Ячмінь 2792 3080 -9% Горох 412 319 29% Ріпак 1040 1833 -43% Всього 11334 15571 -27%

Раніше повідомлялось, що станом на 18 липня сільгоспвиробники обмолотили 2,36 млн га та зібрали 7,23 млн тонн пшениці, ячменю та гороху.