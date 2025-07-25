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Новини Експорт українського зерна
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Жнива-2025: Зібрано перші 10 мільйонів тонн врожаю, але темпи відстають від минулорічних

Зібрано перші 10 мільйонів тонн врожаю, але темпи відстають від минулорічних

Станом на 24 липня збір зернових і зернобобових культур в Україні все ще суттєво відстає від минулорічних темпів.

Сільгоспвиробники наразі зібрали 10,3 млн тонн з 3,24 млн га, що складає 29% від засіяних зерновими і зернобобовими культурами, свідчать дані Мінагрополітики.

Для порівняння, на цю ж дату у 2024 році вже було намолочено близько 19 млн тонн з 4,7 млн га (з понад 42% площ).

Середня врожайність також знизилася до 3,2 тонни з гектара, порівняно із 3,81 т/га торік.

Наразі найбільші обсяги зерна врожаю 2025 року зібрані у таких областях:

  • Одеська область – обмолочено 884,5 тис. га, намолочено – 2,5 млн тонн;
  • Кіровоградська область – обмолочено 368,7 тис. га, намолочено – 1,53 млн тонн.
  • Миколаївська область – обмолочено 577,3 тис. га, намолочено – 1,39 млн тонн;

Також повідомляється, що ріпаку вже обмолочено на площі 535 тис. га і намолочено 1,04 млн тонн.

Зібрано врожаю станом на 24 липня 2025 року та на цю ж дату 2024 року:

Культура, тис. тонн

2025

2024

Зміна, %

Пшениця

7089

10340

-31%

Ячмінь

2792

3080

-9%

Горох

412

319

29%

Ріпак

1040

1833

-43%

Всього

11334

15571

-27%

Раніше повідомлялось, що станом на 18 липня сільгоспвиробники обмолотили 2,36 млн га та зібрали 7,23 млн тонн пшениці, ячменю та гороху.

Автор: 

зерно (1907) урожай (535) зернові (1173)


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"Совком" повіяло...
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25.07.2025 14:27 Відповісти
Чекаємо на прізвища переможців капзмагання!
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25.07.2025 14:28 Відповісти
Моліть Бога шо хоч шось є з такими природними катаклізмами та війною...
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25.07.2025 14:36 Відповісти
"Хоч щось" попрямує чорними схемами через Одесу закордон і пекарі восени здіймуть ґвалт що немає борошна треба дорого купувати в іноземних постачальників. Народ готуйтеся до чергового здорожчання хліба. Зараз аналітики почнуть писати замовні статті з обгрунтування підняття цін.
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25.07.2025 14:51 Відповісти

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