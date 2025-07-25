Жнива-2025: Зібрано перші 10 мільйонів тонн врожаю, але темпи відстають від минулорічних
Станом на 24 липня збір зернових і зернобобових культур в Україні все ще суттєво відстає від минулорічних темпів.
Сільгоспвиробники наразі зібрали 10,3 млн тонн з 3,24 млн га, що складає 29% від засіяних зерновими і зернобобовими культурами, свідчать дані Мінагрополітики.
Для порівняння, на цю ж дату у 2024 році вже було намолочено близько 19 млн тонн з 4,7 млн га (з понад 42% площ).
Середня врожайність також знизилася до 3,2 тонни з гектара, порівняно із 3,81 т/га торік.
Наразі найбільші обсяги зерна врожаю 2025 року зібрані у таких областях:
- Одеська область – обмолочено 884,5 тис. га, намолочено – 2,5 млн тонн;
- Кіровоградська область – обмолочено 368,7 тис. га, намолочено – 1,53 млн тонн.
- Миколаївська область – обмолочено 577,3 тис. га, намолочено – 1,39 млн тонн;
Також повідомляється, що ріпаку вже обмолочено на площі 535 тис. га і намолочено 1,04 млн тонн.
Зібрано врожаю станом на 24 липня 2025 року та на цю ж дату 2024 року:
|
Культура, тис. тонн
|
2025
|
2024
|
Зміна, %
|
Пшениця
|
7089
|
10340
|
-31%
|
Ячмінь
|
2792
|
3080
|
-9%
|
Горох
|
412
|
319
|
29%
|
Ріпак
|
1040
|
1833
|
-43%
|
Всього
|
11334
|
15571
|
-27%
Раніше повідомлялось, що станом на 18 липня сільгоспвиробники обмолотили 2,36 млн га та зібрали 7,23 млн тонн пшениці, ячменю та гороху.
Будь ласка, зачекайте...
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