Жнива-2025: Темпи збору врожаю зернових і олійних вдвічі відстають від минулорічних
Станом на 18 липня сільгоспвиробники обмолотили 2,36 млн га та зібрали 7,23 млн тонн пшениці, ячменю та гороху.
На цю ж дату роком раніше було забрано 15,7 млн тонн врожаю з 4,4 млн га, тобто вдвічі більше, свідчать дані Мінагрополітики. Раніше у міністерстві пояснювали, що пізніший початок жнив цього року пояснюється холодною весняною погодою, яка сповільнила вегетацію рослин.
Наразі найбільші обсяги зерна врожаю 2025 року зібрані у таких областях:
- Одеська – обмолочено 722,1 тис. га, намолочено – 2,02 млн тонн;
- Миколаївська – обмолочено 488,7 тис. га, намолочено – 1,17 млн тонн;
- Кіровоградська – обмолочено 238,6 тис. га, намолочено – 963 тис. тонн.
Також повідомляється про початок збору ріпаку в чотирнадцяти областях: вже зібрано 614,1 тис. тон на площі 360,3 тис. га.
Зібрано врожаю станом на 18 липня 2025 року та на цю ж дату 2024 року:
|
Культура, тис. тонн
|
2025
|
2024
|
Зміна, %
|
Пшениця
|
4 671
|
10 340
|
-54,8%
|
Ячмінь
|
2 182
|
3 080
|
-29,2%
|
Горох
|
363
|
319
|
13,7%
|
Ріпак
|
614
|
1 833
|
-66,5%
|
Всього
|
7 830
|
15 571
|
-49,7%
Раніше повідомлялось, що очікуваний врожай-2025 "просідає": у Мінагрополітики спрогнозували зменшення збору зернових і олійних культур.
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