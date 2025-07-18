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Новини Експорт українського зерна
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Жнива-2025: Темпи збору врожаю зернових і олійних вдвічі відстають від минулорічних

врожай

Станом на 18 липня сільгоспвиробники обмолотили 2,36 млн га та зібрали 7,23 млн тонн пшениці, ячменю та гороху.

На цю ж дату роком раніше було забрано 15,7 млн тонн врожаю з 4,4 млн га, тобто вдвічі більше, свідчать дані Мінагрополітики. Раніше у міністерстві пояснювали, що пізніший початок жнив цього року пояснюється холодною весняною погодою, яка сповільнила вегетацію рослин.

Наразі найбільші обсяги зерна врожаю 2025 року зібрані у таких областях:

  • Одеська – обмолочено 722,1 тис. га, намолочено – 2,02 млн тонн;
  • Миколаївська – обмолочено 488,7 тис. га, намолочено – 1,17 млн тонн;
  • Кіровоградська – обмолочено 238,6 тис. га, намолочено – 963 тис. тонн.

Також повідомляється про початок збору ріпаку в чотирнадцяти областях: вже зібрано 614,1 тис. тон на площі 360,3 тис. га.

Зібрано врожаю станом на 18 липня 2025 року та на цю ж дату 2024 року:

Культура, тис. тонн

2025

2024

Зміна, %

Пшениця

4 671

10 340

-54,8%

Ячмінь

2 182

3 080

-29,2%

Горох

363

319

13,7%

Ріпак

614

1 833

-66,5%

Всього

7 830

15 571

-49,7%

Раніше повідомлялось, що очікуваний врожай-2025 "просідає": у Мінагрополітики спрогнозували зменшення збору зернових і олійних культур.

Автор: 

аграрії (1357) зерно (1904) Мінагрополітики (1389) урожай (532) зернові (1170)


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Так село ж "вигребли"... Хто сяде за штурвали комбайнів? Я не сяду - за станом здоров"я. Та й СК-4 мало схожий на "Джони Діри"
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18.07.2025 15:29 Відповісти

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