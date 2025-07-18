Жнива-2025: Темпи збору врожаю зернових і олійних вдвічі відстають від минулорічних

Станом на 18 липня сільгоспвиробники обмолотили 2,36 млн га та зібрали 7,23 млн тонн пшениці, ячменю та гороху.

На цю ж дату роком раніше було забрано 15,7 млн тонн врожаю з 4,4 млн га, тобто вдвічі більше, свідчать дані Мінагрополітики. Раніше у міністерстві пояснювали, що пізніший початок жнив цього року пояснюється холодною весняною погодою, яка сповільнила вегетацію рослин.

Наразі найбільші обсяги зерна врожаю 2025 року зібрані у таких областях:

Одеська – обмолочено 722,1 тис. га, намолочено – 2,02 млн тонн;

Миколаївська – обмолочено 488,7 тис. га, намолочено – 1,17 млн тонн;

Кіровоградська – обмолочено 238,6 тис. га, намолочено – 963 тис. тонн.

Також повідомляється про початок збору ріпаку в чотирнадцяти областях: вже зібрано 614,1 тис. тон на площі 360,3 тис. га.

Зібрано врожаю станом на 18 липня 2025 року та на цю ж дату 2024 року:

Культура, тис. тонн 2025 2024 Зміна, % Пшениця 4 671 10 340 -54,8% Ячмінь 2 182 3 080 -29,2% Горох 363 319 13,7% Ріпак 614 1 833 -66,5% Всього 7 830 15 571 -49,7%

Раніше повідомлялось, що очікуваний врожай-2025 "просідає": у Мінагрополітики спрогнозували зменшення збору зернових і олійних культур.