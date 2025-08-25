Росія відкрила окуповані порти Маріуполя і Бердянська для іноземних суден щоб вивозити ресурси
Прем’єр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження, яким до переліку відкритих для заходу іноземних суден портів додано Маріуполь і Бердянськ.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
За оцінками окупаційних структур, це дасть змогу активізувати вивезення з Донбасу та захопленої частини Запорізької області зерна, вугілля та іншої продукції.
Маріупольський порт традиційно орієнтований на метал, вугілля та зерно. Тепер окупанти планують використовувати його та порт Бердянськ для нарощування незаконного експорту з українських територій.
Раніше повідомлялось, що Росія нарощує експорт зерна завдяки врожаям з окупованих територій України, – Reuters.
