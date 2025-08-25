БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія відкрила окуповані порти Маріуполя і Бердянська для іноземних суден щоб вивозити ресурси

Росія відкрила Маріуполь і Бердянськ для іноземних суден

Прем’єр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження, яким до переліку відкритих для заходу іноземних суден портів додано Маріуполь і Бердянськ.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

За оцінками окупаційних структур, це дасть змогу активізувати вивезення з Донбасу та захопленої частини Запорізької області зерна, вугілля та іншої продукції.

Маріупольський порт традиційно орієнтований на метал, вугілля та зерно. Тепер окупанти планують використовувати його та порт Бердянськ для нарощування незаконного експорту з українських територій.

Раніше повідомлялось, що Росія нарощує експорт зерна завдяки врожаям з окупованих територій України, – Reuters.

окупація (194) росія (14946) крадіжка (113) експорт (3943)
Думається, що після цієї новини у Маріуполі повинні "гніздитися" Фламінго на постійній основі.
А ні!
Бо те були тільки зє- гундоси...
25.08.2025 13:56 Відповісти
Кажуть є шестиметрові нептуни)
25.08.2025 14:05 Відповісти

