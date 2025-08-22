Росіянам обмежать можливості знімати готівку з рахунків під виглядом боротьби з шахрайством

Російські банки з 1 вересня почнуть обмежувати видачу готівки у банкоматах під приводом боротьби з шахрайством.

Відповідні правила центробанк РФ затвердив на виконання вимог ухваленого навесні цього року закону, пише The Moscow Times.

Зокрема, ЦБ РФ визначив дев'ять ознак, якими мають керуватимуться банки для виявлення підозрілих операцій, які вони блокуватимуть. Серед них – незвичний час доби при зверненні за готівкою, нетипова сума або місцезнаходження банкомату, а також невластивий клієнту запит на видачу коштів, наприклад, не з картки, а за QR-кодом.

Також банки повинні будуть відслідковувати зміну активності телефонних розмов клієнта щонайменше за 6 годин до операції, збільшення кількості СМС із нових номерів, у тому числі у месенджерах.

До підозрілої активності також належатиме спроба зняти готівку протягом 24 годин після оформлення кредиту або збільшення ліміту на видачу готівки за кредитною карткою.

Підозрілим буде вважатися і переказ понад 200 тис. руб. через систему швидких платежів між власними рахунками чи дострокове закриття вкладу аналогічну суму.

Крім цього, підозри банку мають викликати зміна номера телефону для авторизації в інтернет-банку, отримання інформації про те, що змінилися характеристики телефону, за допомогою якого клієнт знімає гроші, а також наявність на його пристрої шкідливих програм.

"Якщо операція відповідає хоча б одному з критеріїв, банк негайно повідомить про це клієнта і на 48 годин введе тимчасовий ліміт на видачу готівки в банкоматі – до 50 тис. рублів на добу", – пояснили у російському центробанку.

Там також додали, що зняти більшу суму у цей період можна буде лише у відділенні банку.

Як повідомлялося, раніше у Росії суттєво зріс попит на готівку: росіяни почали активно знімати кошти зі своїх рахунків через постійні відключення інтернету.