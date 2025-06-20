Голова "Сбєрбанку" попередив про "ідеальний шторм" в економіці Росії

Російська економіка зіткнулася із цілою низкою проблем, які створюють ситуацію "ідеального шторму".

Про це голова російського "Сбєрбанку" Герман Грєф заявив, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ), передає The Moscow Times.

За його словами, передусім йдеться про високі ставки за кредитами, через це бізнес змушений відкладати інвестиції.

"Це, на жаль, несе загрозу економічному зростанню не тільки цього року, а й найголовніше – у перспективі двох-трьох років", – сказав Грєф

Він також назвав поточний курс рубля щодо долара "далекий від рівноваги", що створює загрозу для російського бюджету.

"Сьогодні він на рівні 78-79 рублів за долар, і це відчувають на собі дуже всі наші експортні галузі і в першу чергу бюджет", – зауважив Грєф.

Він звернув увагу на зростання дефіциту федерального бюджету, для покриття якого Мінфіну доведеться шукати нові джерела вже наприкінці року.

Також Грєф нагадав про відставання Росії від розвинутих країн у продуктивності праці.

"У різних галузях ми відстаємо від 40% до чотирьох разів", – визнав голова "Сбєрбанку".

Як повідомлялося, раніше міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков заявив, що "охолодження" перегрітої російської економіки разом із високими процентними ставками поставило її на межу рецесії.

За даними Росстату, за перші чотири місяці зростання ВВП РФ сповільнилося до 1,4% у річному вираженні з 4,3% у 2024 році.

Своєю чергою голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.