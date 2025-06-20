Найбільший виробник літаків у Росії оголосив про перші масові звільнення

Російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" звільнить 1,5 тисяч співробітників у межах "програми з оптимізації чисельності управлінського персоналу".

Про це розповів гендиректор ОАК Вадим Бадеха, передає The Moscow Times.

За його словами, ці співробітники працюють у Москві і становлять "понад чверть управлінських кадрів". Водночас він запевнив, що масові звільнення не торкнуться працівників конструкторських бюро.

Гендиректор компанії пояснив необхідність масових звільнень виконанням програми зменшення "втрат, які займають суттєву частку у виробничій діяльності".

На кінець 2023 року штат корпорації налічував 93,4 тис. осіб. За рік чисельність персоналу зросла на 3,6% через збільшення виробництва. Адміністраторів та управлінців серед них було менше 10% – близько 9,34 тис. осіб.

Бардеха додав, що окрім скорочення персоналу, ОАК припинить фінансувати витрати понад ліміти, передбачені для окремих проєктів.

"Тепер жорстко ставимо завдання укладатися", – наголосив голова російської корпорації.

Читайте також: "Змушена берегти ресурс": Найбільша приватна авіакомпанія Росії скасовує рейси через відсутність запчастин до літаків

Як повідомлялося, "Об'єднана авіабудівна корпорація" входить до складу "Ростєху" і відповідає за розробку російських пасажирських літаків – Sukhoi Superjet 100 та МС-21.

Наприкінці листопада минулого року ОАК звільнила одразу трьох керівників авіагалузі: гендиректора ПАТ "Яковлєв" Андрія Богинського, керуючого директора АТ "Туполєв" Костянтина Тимофєєва та директора Казанського авіазаводу Миколу Савицьких.

Ці кадрові зміни були пов'язані з провалом амбітного плану щодо збільшення виробництва російських авіалайнерів. Попри доручення випустити у 2024 році 40 пасажирських літаків, підприємствам ОАК в умовах санкцій вдалося виготовити лише два Ту-214 та один Іл-96-300.

У січні глава "Ростеху" Сергій Чемезов повідомив про чергове, сьоме перенесення старту серійного виробництва літака МС-21 – цього разу на 2026 рік. Спочатку серійне виробництво МС-21 збиралися запустити в 2016 році.

Щодо "Суперджету", зараз ОАК розробляє повністю імпортозаміщену версію цього літака, який залишився без частини ключових комплектуючих через санкції.

Терміни початку постачання локалізованих "Суперджетів" також неодноразово порушувалися. Першу партію цих лайнерів мав отримати "Аерофлот" ще у 2023 році.