"Змушена берегти ресурс": Найбільша приватна авіакомпанія Росії скасовує рейси через відсутність запчастин до літаків

Російська авіакомпанія S7 Airlines ("Сибір") скасувала рейси з Новокузнецька до Москви та на низці інших маршрутів через проблеми з поставками запасних деталей для своїх літаків.

Про це повідомив губернатор Кемеровської області Ілля Середюк, передає The Moscow Times.

Середюк нагадав, що багато лайнерів перевізника було закуплено за кордоном, тому після введення авіасанкцій за повномасштабне вторгнення Росії в Україну обслуговувати їх стало складно.

За словами Середюка, S7 змушена "берегти ресурс" і чекати на поставки запчастин "за іншими схемами". Він зазначив, що поки пасажири можуть дістатися Москви рейсами інших авіаліній.

У самій S7 раніше пояснили рішення про призупинення польотної програми за цим напрямом "сезонним перерозподілом парку повітряних суден та оптимізацією розкладу".

Парк авіакомпанії налічує 104 літаки, 68 із яких – Airbus. При цьому наприкінці листопада 2024 року джерела в галузі стверджували, що перевізник більше не використовує 31 із 39 лайнерів A320/А321neo віком від трьох до семи років. Ці літаки оснащені американськими двигунами Pratt & Whitney і становлять понад третину парку S7.

Минулого року виробник P&W відкликав двигуни зі 140 літаків через несправність, обіцяючи доопрацювати їх та повернути покупцям, проте на російські авіакомпанії через санкції це рішення не поширюється. Ввозити оновлені двигуни обхідними шляхами неможливо, оскільки PW1100G обладнаний чіпом, який відстежує переміщення.

Минулого року російська S7 Technics заявила, що освоїла капремонт двигунів, встановлених на Boeing 737 та Airbus A320, але роботи з PW1100G сьогодні проводить лише виробник.

Західним компаніям заборонено поставляти російським перевізникам літаки й комплектуючі до них, а також проводити технічне обслуговування вже наявних повітряних суден.

Раніше в травні повідомлялося, що робота над створенням нового російського літака "Байкал", який мав замінити радянський Ан-2 ("Кукурузник"), зайшла у глухий кут, а його серійне виробництво більше не планується.

До того стало відомо, що в Росії продовжать термін служби пасажирських літаків Як-40, котрі виконують перевезення соціально значущими маршрутами на північному заході країни й Далекому Сході, з поточних 50 років до 60.

У березні повідомлялося, що Росія зіткнеться з падінням авіаперевезень цього року через дефіцит літаків у російських авіакомпаній. Так, за підсумками року обсяг перевезень на внутрішніх рейсах РФ упаде на 6,1% порівняно з 2024 роком і складе 79,5 млн пасажирів, а на міжнародних – знизиться на 6,7%, до 25,2 млн осіб.

Тим часом російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили поставки в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.