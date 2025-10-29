Рашисти вдарили по об’єкту ДТЕК та транспортній інфраструктурі Одещини: поранено чоловіка, є знеструмлення. ФОТО

У ніч проти 29 жовтня ворог вчинив чергову масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини.

Є пошкодження енергетичної інфраструктури

Як зазначається, попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури.

"На жаль, є постраждалий, якому надано необхідну медичну допомогу. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Знеструмлення в області

За даними ОВА, через ворожу атаку частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над її відновленням. Об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах.

Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення Одещини.

Атаковано об’єкт ДТЕК

За даними ДТЕК, вночі РФ завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.

Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 7 тисячам родин.

Ще 26,9 тисяч домівок залишаються без світла.

"Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме час", - уточнили в ДТЕК.

Що передувало?

Зранку 29 жовтня ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова.

Окрім того, рашисти всьоме від початку жовтня атакували газову інфраструктуру.

За даними Зеленського, енергетична система України поступово відновлюється: ситуація у Шостці на Сумщині залишається критичною.

