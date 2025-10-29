РУС
Рашисты на стеле перед въездом в Покровск установили триколор: ВСУ его уничтожили. ВИДЕО

Оккупанты вывесили на стеле "Покровск" перед въездом в город триколор.

Видео обнародовал проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Тряпка на стеле "Покровск" была обнаружена примерно в 9:40 и уже в 10:40 была уничтожена", - говорится в сообщении.

Что происходит в Покровске?

"Ситуация в городе остается сложной, поскольку враг продолжает затягивать пехоту. На данный момент Силы обороны Украины прилагают большие усилия, чтобы нанести врагу максимальные потери.

Город является большой серой зоной, поскольку южнее железной дороги еще полно наших позиций, в то же время действительно севернее железной дороги просочилось немало под#ров", - добавили там.

Читайте: Врага в Мирнограде нет, спикер оговорился, имея в виду Покровск, - группировка войск "Восток"

Что предшествовало?

  • Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируются, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.
  • По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.
  • 27 октября в ДШВ сообщили, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и скопились в разных частях города.
  • 26 октября Зеленский сообщил, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.
  • По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.

Читайте также: Россияне продвинулись в Покровске, возле Красного Лимана и Приволья, - DeepState. КАРТЫ

