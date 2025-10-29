РУС
Новости Ситуация на Покровском направлении
860 15

Врага в Мирнограде нет, спикер обмолвился, имея в виду Покровск, - группировка войск "Восток"

Бои за Мирноград

Сейчас войска РФ не находятся в Мирнограде Донецкой области. Ситуация в окрестностях города контролируется.

Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск "Восток", комментируя ситуацию в населенном пункте Мирноград, информирует Цензор.НЕТ.

Какова ситуация в городе?

"Враг не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины. Представитель группировки войск (сил) "Восток" во вчерашнем комментарии в эфире Национального телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске.

Просим учесть указанную информацию в дальнейшем освещении событий в районах боевых действий", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продолжают инфильтрацию в Покровск и хотят закрепиться на логистических путях, - 7 корпус ДШВ

Ранее со ссылкой на группировку войск "Восток" отмечалось, что рашисты прорвались на окраину Мирнограда, идут уличные бои.

29 октября в DeepState информировали, что враг просачивается вглубь Покровска и сломал логистику в направлении Мирнограда.

Что предшествовало?

  • Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируемые, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.
  • По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.
  • 27 октября в ДШВ информировали, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и накопились в разных частях города.
  • 26 октября Зеленский информировал, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.
  • По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.

Автор: 

Донецкая область (11119) боевые действия (5053) Покровск (845) Мирноград (116) Покровский район (1142) война в Украине (6688)
Топ комментарии
+8
яка ж тупа мачня!!!!!
шойло голобородька триває.....
показать весь комментарий
29.10.2025 12:01 Ответить
+6
ох уж ці речникі...постійні обмовки в них(((
показать весь комментарий
29.10.2025 12:01 Ответить
+4
обмовка по Фрейду ..ну ну
показать весь комментарий
29.10.2025 12:01 Ответить
обмовка по Фрейду ..ну ну
показать весь комментарий
29.10.2025 12:01 Ответить
ох уж ці речникі...постійні обмовки в них(((
показать весь комментарий
29.10.2025 12:01 Ответить
яка ж тупа мачня!!!!!
шойло голобородька триває.....
показать весь комментарий
29.10.2025 12:01 Ответить
відправте речника на екскурсію до Покровська,а потім до Мирнограда,хай почує різницю,а краще перестаньте призначати дебілів та дегенератів на блатні місця.....
показать весь комментарий
29.10.2025 12:03 Ответить
У вас більш достовірні канали?
показать весь комментарий
29.10.2025 12:24 Ответить
Alex Hord

все що треба речнику - це прочитати з папірця ..і тут обісрався...або ж сказав правду - і прилетіло від влади зельоних гнид
показать весь комментарий
29.10.2025 12:04 Ответить
Речник/мовник/ для чого? - шутки шуткивати - то чого його зразу не поправили - за базаром - шо - ніхто не слідкує?
показать весь комментарий
29.10.2025 12:04 Ответить
Ааа, ну раз так - це докорінно змінює ситуацію
показать весь комментарий
29.10.2025 12:05 Ответить
На кого розрахована ця недолуга гнила відмазка?
показать весь комментарий
29.10.2025 12:06 Ответить
Всі ці речники озвучують лише суцільну зелену брехню.
Армія брехунів.
показать весь комментарий
29.10.2025 12:09 Ответить
Навіщо ота купа речників?! До речі а де істомін? Він 1.5 роки тому так бравурно цкунів захищав а зараз щось принишк.
показать весь комментарий
29.10.2025 12:15 Ответить
впав в алкогольну кому??ні??чи печинка відмовилася мобілізовуватися та була бусифікована??
показать весь комментарий
29.10.2025 12:27 Ответить
"Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно…" ©
показать весь комментарий
29.10.2025 12:19 Ответить
вірна тактика - увімнкути дурнів
показать весь комментарий
29.10.2025 12:25 Ответить
 
 