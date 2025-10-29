Врага в Мирнограде нет, спикер обмолвился, имея в виду Покровск, - группировка войск "Восток"
Сейчас войска РФ не находятся в Мирнограде Донецкой области. Ситуация в окрестностях города контролируется.
Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск "Восток", комментируя ситуацию в населенном пункте Мирноград, информирует Цензор.НЕТ.
Какова ситуация в городе?
"Враг не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины. Представитель группировки войск (сил) "Восток" во вчерашнем комментарии в эфире Национального телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске.
Просим учесть указанную информацию в дальнейшем освещении событий в районах боевых действий", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на группировку войск "Восток" отмечалось, что рашисты прорвались на окраину Мирнограда, идут уличные бои.
29 октября в DeepState информировали, что враг просачивается вглубь Покровска и сломал логистику в направлении Мирнограда.
Что предшествовало?
- Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируемые, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.
- По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.
- 27 октября в ДШВ информировали, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и накопились в разных частях города.
- 26 октября Зеленский информировал, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.
- По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.
шойло голобородька триває.....
все що треба речнику - це прочитати з папірця ..і тут обісрався...або ж сказав правду - і прилетіло від влади зельоних гнид
Армія брехунів.
Когда бы не было так грустно…" ©