Врага в Мирнограде нет, спикер обмолвился, имея в виду Покровск, - группировка войск "Восток"

Сейчас войска РФ не находятся в Мирнограде Донецкой области. Ситуация в окрестностях города контролируется.

Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск "Восток", комментируя ситуацию в населенном пункте Мирноград, информирует Цензор.НЕТ.

Какова ситуация в городе?

"Враг не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины. Представитель группировки войск (сил) "Восток" во вчерашнем комментарии в эфире Национального телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске.

Просим учесть указанную информацию в дальнейшем освещении событий в районах боевых действий", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на группировку войск "Восток" отмечалось, что рашисты прорвались на окраину Мирнограда, идут уличные бои.

29 октября в DeepState информировали, что враг просачивается вглубь Покровска и сломал логистику в направлении Мирнограда.

Что предшествовало?

Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируемые, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.

По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.

27 октября в ДШВ информировали, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и накопились в разных частях города.

26 октября Зеленский информировал, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.

По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.

