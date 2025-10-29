Ворога у Мирнограді немає, речник обмовився, маючи на увазі Покровськ, - угруповання військ "Схід"
Наразі війська РФ не перебувають у Мирнограді на Донеччині. Ситуація на околицях міста контрольована.
Про це повідомили в пресцентрі угруповання військ "Схід", коментуючи ситуацію в населеному пункті Мирноград, інформує Цензор.НЕТ.
Яка ситуація в місті?
"Ворог не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України. Речник угруповання військ (сил) "Схід" у вчорашньому коментарі в ефірі Національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську.
Просимо врахувати зазначену інформацію в подальшому висвітленні подій в районах бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Раніше з посиланням на угруповання військ "Схід" зазначалося, що рашисти прорвалися на околиці Мирнограда, точаться вуличні бої.
29 жовтня у DeepState інформували, що ворог просочується углиб Покровська та зламав логістику в напрямку Мирнограда.
Що передувало?
- Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
- За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
- 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
- 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
- За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.
шойло голобородька триває.....
все що треба речнику - це прочитати з папірця ..і тут обісрався...або ж сказав правду - і прилетіло від влади зельоних гнид
Армія брехунів.
Когда бы не было так грустно…" ©