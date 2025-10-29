УКР
Новини Ситуація на Покровському напрямку
1 477 22

Ворога у Мирнограді немає, речник обмовився, маючи на увазі Покровськ, - угруповання військ "Схід"

Бої за Мирноград

Наразі війська РФ не перебувають у Мирнограді на Донеччині. Ситуація на околицях міста контрольована.

Про це повідомили в пресцентрі угруповання військ "Схід", коментуючи ситуацію в населеному пункті Мирноград, інформує Цензор.НЕТ.

Яка ситуація в місті?

"Ворог не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України. Речник угруповання військ (сил) "Схід" у вчорашньому коментарі в ефірі Національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську.

Просимо врахувати зазначену інформацію в подальшому висвітленні подій в районах бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ продовжують інфільтрацію у Покровськ і хочуть закріпитися на логістичних шляхах, - 7 корпус ДШВ

Раніше з посиланням на угруповання військ "Схід" зазначалося, що рашисти прорвалися на околиці Мирнограда, точаться вуличні бої.

29 жовтня у DeepState інформували, що ворог просочується углиб Покровська та зламав логістику в напрямку Мирнограда. 

Що передувало?

  • Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
  • За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
  • 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
  • 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
  • За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Донецька область (9950) бойові дії (4813) Покровськ (880) Мирноград (116) Покровський район (1157) війна в Україні (6740)
Топ коментарі
+9
яка ж тупа мачня!!!!!
шойло голобородька триває.....
29.10.2025 12:01 Відповісти
+7
ох уж ці речникі...постійні обмовки в них(((
29.10.2025 12:01 Відповісти
+5
На кого розрахована ця недолуга гнила відмазка?
29.10.2025 12:06 Відповісти
обмовка по Фрейду ..ну ну
29.10.2025 12:01 Відповісти
відправте речника на екскурсію до Покровська,а потім до Мирнограда,хай почує різницю,а краще перестаньте призначати дебілів та дегенератів на блатні місця.....
29.10.2025 12:03 Відповісти
У вас більш достовірні канали?
29.10.2025 12:24 Відповісти
Alex Hord

все що треба речнику - це прочитати з папірця ..і тут обісрався...або ж сказав правду - і прилетіло від влади зельоних гнид
29.10.2025 12:04 Відповісти
Речник/мовник/ для чого? - шутки шуткивати - то чого його зразу не поправили - за базаром - шо - ніхто не слідкує?
29.10.2025 12:04 Відповісти
Ааа, ну раз так - це докорінно змінює ситуацію
29.10.2025 12:05 Відповісти
На кого розрахована ця недолуга гнила відмазка?
29.10.2025 12:06 Відповісти
На Дональда Трампа.
29.10.2025 12:42 Відповісти
Всі ці речники озвучують лише суцільну зелену брехню.
Армія брехунів.
29.10.2025 12:09 Відповісти
Навіщо ота купа речників?! До речі а де істомін? Він 1.5 роки тому так бравурно цкунів захищав а зараз щось принишк.
29.10.2025 12:15 Відповісти
впав в алкогольну кому??ні??чи печинка відмовилася мобілізовуватися та була бусифікована??
29.10.2025 12:27 Відповісти
О один вже відгавкнувся, недолуге яке.
29.10.2025 12:30 Відповісти
і не кажи,істомін той ще алкоклоун...
29.10.2025 12:38 Відповісти
"Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно…" ©
29.10.2025 12:19 Відповісти
вірна тактика - увімнкути дурнів
29.10.2025 12:25 Відповісти
Треба ще додати що Курахове тримаємо.
29.10.2025 12:32 Відповісти
29.10.2025 12:33 Відповісти
29.10.2025 12:35 Відповісти
Пхахахаха. Так примітивно що аж доволі оригінально.
29.10.2025 12:38 Відповісти
 
 