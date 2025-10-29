Ворога у Мирнограді немає, речник обмовився, маючи на увазі Покровськ, - угруповання військ "Схід"

Наразі війська РФ не перебувають у Мирнограді на Донеччині. Ситуація на околицях міста контрольована.

Про це повідомили в пресцентрі угруповання військ "Схід", коментуючи ситуацію в населеному пункті Мирноград.

Яка ситуація в місті?

"Ворог не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України. Речник угруповання військ (сил) "Схід" у вчорашньому коментарі в ефірі Національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську.

Просимо врахувати зазначену інформацію в подальшому висвітленні подій в районах бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Раніше з посиланням на угруповання військ "Схід" зазначалося, що рашисти прорвалися на околиці Мирнограда, точаться вуличні бої.

29 жовтня у DeepState інформували, що ворог просочується углиб Покровська та зламав логістику в напрямку Мирнограда.

Що передувало?

Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.

За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.

27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.

26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.

За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.

