Рашисти прорвалися на околиці Мирнограда, точаться вуличні бої, - угруповання військ "Схід"

Фото: Українська правда

Російські війська прорвали оборону на околицях міста Мирноград Донецької області. Зараз тривають інтенсивні вуличні бої.

Про це у телеефірі повідомив речник угруповання військ "Схід" капітан Григорій Шаповал, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація у Мирнограді зараз

"На жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограда, і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби", - зазначив він.

За словами речника, Сили оборони України утримують позиції та продовжують облаштовувати фортифікаційні споруди.

Водночас ситуація залишається критичною –– тривають важкі вуличні бої, це ускладнює застосування деяких видів озброєння.

Що передувало

Нагадаємо, днями "Українська правда" з посиланням на військових розповіла про критичну ситуацію у Покровську. За їхніми словами у місті перебувало щонайменше 250 російських окупантів, які вступають у стрілецькі бої та розстрілюють українських військових на позиціях, зокрема операторів БПЛА. Логістика до міста під повним контролем російських дронів.

Раніше офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ ЗСУ Сергій Окішев повідомив, що російські війська продовжують спроби інфільтруватись у Покровську, аби вийти на важливі логістичні шляхи з півночі агломерації.

За словами офіцера, в районі Мирнограда та околицях російські війська проводять механізовані штурми, які супроводжуються артилерійським вогнем і використанням керованих авіабомб.

