Рашисти прорвалися на околиці Мирнограда, точаться вуличні бої, - угруповання військ "Схід"
Російські війська прорвали оборону на околицях міста Мирноград Донецької області. Зараз тривають інтенсивні вуличні бої.
Про це у телеефірі повідомив речник угруповання військ "Схід" капітан Григорій Шаповал, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація у Мирнограді зараз
"На жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограда, і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби", - зазначив він.
За словами речника, Сили оборони України утримують позиції та продовжують облаштовувати фортифікаційні споруди.
Водночас ситуація залишається критичною –– тривають важкі вуличні бої, це ускладнює застосування деяких видів озброєння.
Що передувало
- Нагадаємо, днями "Українська правда" з посиланням на військових розповіла про критичну ситуацію у Покровську. За їхніми словами у місті перебувало щонайменше 250 російських окупантів, які вступають у стрілецькі бої та розстрілюють українських військових на позиціях, зокрема операторів БПЛА. Логістика до міста під повним контролем російських дронів.
- Раніше офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ ЗСУ Сергій Окішев повідомив, що російські війська продовжують спроби інфільтруватись у Покровську, аби вийти на важливі логістичні шляхи з півночі агломерації.
- За словами офіцера, в районі Мирнограда та околицях російські війська проводять механізовані штурми, які супроводжуються артилерійським вогнем і використанням керованих авіабомб.
Топ коментарі
+16 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар28.10.2025 20:35 Відповісти Посилання
+15 Ksenia VB
показати весь коментар28.10.2025 20:34 Відповісти Посилання
+13 Oleg K #589544
показати весь коментар28.10.2025 20:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А що ж казати учасникам цих подій...
Ставки «незламно» проводять чи не щодня, заслуховують «потужно», на якісь там «саміти», по Світу літають!! Тому і має Україна такі наслідки!
Оманскі домовленості, зеленським з єрмаком, виконуються крок за кроком!!
Керівництво тут (звичайно ж) ні при чому!
Завтра Сирський буде бравурно розповідати, про втрати противника в живій силі та техніці від початку повномасштабного вторгнення🤦♂️
цікаво, це записують одним блоком, потім видають порціями?