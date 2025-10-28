УКР
Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
3 966 22

Рашисти прорвалися на околиці Мирнограда, точаться вуличні бої, - угруповання військ "Схід"

Росіяни прорвалися на околиці Мирнограда
Фото: Українська правда

Російські війська прорвали оборону на околицях міста Мирноград Донецької області. Зараз тривають інтенсивні вуличні бої.

Про це у телеефірі повідомив речник угруповання військ "Схід" капітан Григорій Шаповал, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація у Мирнограді зараз

"На жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограда, і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби", - зазначив він.

За словами речника, Сили оборони України утримують позиції та продовжують облаштовувати фортифікаційні споруди.

Водночас ситуація залишається критичною –– тривають важкі вуличні бої, це ускладнює застосування деяких видів озброєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ активно застосовують важку техніку на Покровському напрямку, у Покровську вуличні бої, - Сили оборони

Що передувало

  • Нагадаємо, днями "Українська правда" з посиланням на військових розповіла про критичну ситуацію у Покровську. За їхніми словами у місті перебувало щонайменше 250 російських окупантів, які вступають у стрілецькі бої та розстрілюють українських військових на позиціях, зокрема операторів БПЛА. Логістика до міста під повним контролем російських дронів.
  • Раніше офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ ЗСУ Сергій Окішев повідомив, що російські війська продовжують спроби інфільтруватись у Покровську, аби вийти на важливі логістичні шляхи з півночі агломерації.
  • За словами офіцера, в районі Мирнограда та околицях російські війська проводять механізовані штурми, які супроводжуються артилерійським вогнем і використанням керованих авіабомб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська

Автор: 

Донецька область (9950) бойові дії (4809) Мирноград (116) Покровський район (1149) війна в Україні (6740)
Топ коментарі
+16
Так зрадник шмаркля поставить іншого москаля !
показати весь коментар
28.10.2025 20:35 Відповісти
+15
Новини такі прекрасні, що аж читати страшно
А що ж казати учасникам цих подій...
показати весь коментар
28.10.2025 20:34 Відповісти
+13
Поки не буде звільнений моzкаль Сирський доти буде зрада.
показати весь коментар
28.10.2025 20:32 Відповісти
Вже й Миргород - якшо кацапи влізли в місто - то їх хер звідти викуриш
показати весь коментар
28.10.2025 20:36 Відповісти
Мирноград, а не Миргород.
показати весь коментар
28.10.2025 20:47 Відповісти
град
показати весь коментар
28.10.2025 20:50 Відповісти
сирський обісрався і тут
показати весь коментар
28.10.2025 20:37 Відповісти
Єрмак і зеленський як СРАТЬєхі, керують Силами Оборони тому і такі наслідки!!
Ставки «незламно» проводять чи не щодня, заслуховують «потужно», на якісь там «саміти», по Світу літають!! Тому і має Україна такі наслідки!
Оманскі домовленості, зеленським з єрмаком, виконуються крок за кроком!!
показати весь коментар
28.10.2025 20:41 Відповісти
головне що українці задоволені ціми домовленостями!
показати весь коментар
28.10.2025 21:05 Відповісти
Завтра приїде в Покровськ,та сфоткається. Все пучком.👌
показати весь коментар
28.10.2025 21:06 Відповісти
жду опровержение президента
показати весь коментар
28.10.2025 20:38 Відповісти
Завтра напишуть "не вірте фейках" це мабуть такі ж фейки як відлов простого люду на вулицях, таким чином звісно нічого відвоювати вже не можна, обісралися з мобілізацією.
показати весь коментар
28.10.2025 20:40 Відповісти
Знову на когось з рядових чи сержантів покладуть провину за прорив ворога.
Керівництво тут (звичайно ж) ні при чому!
Завтра Сирський буде бравурно розповідати, про втрати противника в живій силі та техніці від початку повномасштабного вторгнення🤦‍♂️
показати весь коментар
28.10.2025 20:46 Відповісти
Чекаю на новину як було ліквідовано тисячі каzапів.
показати весь коментар
28.10.2025 20:49 Відповісти
Зеленський - Верховний Головнокомандувач. Він сам це підкреслював. На цій посаді він виявися нікчемним лайном. Куди хрипате мохнориле лайно сунуло свого потужного писка, там буде одне і те саме. Потужний просир.
показати весь коментар
28.10.2025 20:54 Відповісти
Ситуація складна але контрольована.💪
показати весь коментар
28.10.2025 21:01 Відповісти
За всі провали на фронті відповідальний Зеленський і Сирський на жаль висновки не зроблені , а це і провал мобілізації ,відсутність планування ,бездарне керівництво ,корупція на крові ітд.
показати весь коментар
28.10.2025 21:04 Відповісти
Подивіться кого вони на посади призначають. Якихось мутних суб'єктів та відвертих бандитів типу МанькА.
показати весь коментар
28.10.2025 21:08 Відповісти
знову капітан шаповал і знову на бидло марафоні.
цікаво, це записують одним блоком, потім видають порціями?
показати весь коментар
28.10.2025 21:06 Відповісти
Бійців, які в отій кишці на мапі, яка на південний схід, виводити не збираються?
показати весь коментар
28.10.2025 21:06 Відповісти
Ну раніше ж не збиралися в таких випадках. Пригадайте Дебальцеве. Там творожніков починав свій "славетний шлях".
показати весь коментар
28.10.2025 21:09 Відповісти
Всіх кацапських чурок - знищити!!!
показати весь коментар
28.10.2025 21:07 Відповісти
 
 