РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11398 посетителей онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении
5 900 33

Рашисты прорвались на окраины Мирнограда, идут уличные бои, - группировка войск "Восток"

Россияне прорвались на окраины Мирнограда
Фото: Українська правда

Российские войска прорвали оборону в окрестностях города Мирноград Донецкой области. Сейчас продолжаются интенсивные уличные бои.

Об этом в телеэфире сообщил представитель группировки войск "Восток" капитан Григорий Шаповал, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация в Мирнограде сейчас

"К сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда, и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства", - отметил он.

По словам спикера, Силы обороны Украины удерживают позиции и продолжают обустраивать фортификационные сооружения.

В то же время ситуация остается критической - продолжаются тяжелые уличные бои, это затрудняет применение некоторых видов вооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ активно применяют тяжелую технику на Покровском направлении, в Покровске уличные бои, - Силы обороны

Что предшествовало

  • Напомним, на днях "Украинская правда" со ссылкой на военных рассказала о критической ситуации в Покровске. По их словам, в городе находилось не менее 250 российских оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в частности операторов БПЛА. Логистика в город под полным контролем российских дронов.
  • Ранее офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ ВСУ Сергей Окишев сообщил, что российские войска продолжают попытки инфильтроваться в Покровске, чтобы выйти на важные логистические пути с севера агломерации.
  • По словам офицера, в районе Мирнограда и окрестностях российские войска проводят механизированные штурмы, которые сопровождаются артиллерийским огнем и использованием управляемых авиабомб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Бои на фронте контролируемые, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска

Автор: 

Донецкая область (11103) боевые действия (5048) Мирноград (114) Покровский район (1142) война в Украине (6688)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Новини такі прекрасні, що аж читати страшно
А що ж казати учасникам цих подій...
показать весь комментарий
28.10.2025 20:34 Ответить
+20
Так зрадник шмаркля поставить іншого москаля !
показать весь комментарий
28.10.2025 20:35 Ответить
+18
Єрмак і зеленський як СРАТЬєхі, керують Силами Оборони тому і такі наслідки!!
Ставки «незламно» проводять чи не щодня, заслуховують «потужно», на якісь там «саміти», по Світу літають!! Тому і має Україна такі наслідки!
Оманскі домовленості, зеленським з єрмаком, виконуються крок за кроком!!
показать весь комментарий
28.10.2025 20:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки не буде звільнений моzкаль Сирський доти буде зрада.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:32 Ответить
Так зрадник шмаркля поставить іншого москаля !
показать весь комментарий
28.10.2025 20:35 Ответить
Новини такі прекрасні, що аж читати страшно
А що ж казати учасникам цих подій...
показать весь комментарий
28.10.2025 20:34 Ответить
Вже й Миргород - якшо кацапи влізли в місто - то їх хер звідти викуриш
показать весь комментарий
28.10.2025 20:36 Ответить
Мирноград, а не Миргород.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:47 Ответить
град
показать весь комментарий
28.10.2025 20:50 Ответить
сирський обісрався і тут
показать весь комментарий
28.10.2025 20:37 Ответить
Єрмак і зеленський як СРАТЬєхі, керують Силами Оборони тому і такі наслідки!!
Ставки «незламно» проводять чи не щодня, заслуховують «потужно», на якісь там «саміти», по Світу літають!! Тому і має Україна такі наслідки!
Оманскі домовленості, зеленським з єрмаком, виконуються крок за кроком!!
показать весь комментарий
28.10.2025 20:41 Ответить
головне що українці задоволені ціми домовленостями!
показать весь комментарий
28.10.2025 21:05 Ответить
Завтра приїде в Покровськ,та сфоткається. Все пучком.👌
показать весь комментарий
28.10.2025 21:06 Ответить
жду опровержение президента
показать весь комментарий
28.10.2025 20:38 Ответить
Завтра напишуть "не вірте фейках" це мабуть такі ж фейки як відлов простого люду на вулицях, таким чином звісно нічого відвоювати вже не можна, обісралися з мобілізацією.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:40 Ответить
Знову на когось з рядових чи сержантів покладуть провину за прорив ворога.
Керівництво тут (звичайно ж) ні при чому!
Завтра Сирський буде бравурно розповідати, про втрати противника в живій силі та техніці від початку повномасштабного вторгнення🤦‍♂️
показать весь комментарий
28.10.2025 20:46 Ответить
Чекаю на новину як було ліквідовано тисячі каzапів.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:49 Ответить
Зеленський - Верховний Головнокомандувач. Він сам це підкреслював. На цій посаді він виявися нікчемним лайном. Куди хрипате мохнориле лайно сунуло свого потужного писка, там буде одне і те саме. Потужний просир.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:54 Ответить
Якщо він головнокомандуючий то я пакистанський полярник.
показать весь комментарий
28.10.2025 21:29 Ответить
Ситуація складна але контрольована.💪
показать весь комментарий
28.10.2025 21:01 Ответить
За всі провали на фронті відповідальний Зеленський і Сирський на жаль висновки не зроблені , а це і провал мобілізації ,відсутність планування ,бездарне керівництво ,корупція на крові ітд.
показать весь комментарий
28.10.2025 21:04 Ответить
Подивіться кого вони на посади призначають. Якихось мутних суб'єктів та відвертих бандитів типу МанькА.
показать весь комментарий
28.10.2025 21:08 Ответить
знову капітан шаповал і знову на бидло марафоні.
цікаво, це записують одним блоком, потім видають порціями?
показать весь комментарий
28.10.2025 21:06 Ответить
Бійців, які в отій кишці на мапі, яка на південний схід, виводити не збираються?
показать весь комментарий
28.10.2025 21:06 Ответить
Ну раніше ж не збиралися в таких випадках. Пригадайте Дебальцеве. Там творожніков починав свій "славетний шлях".
показать весь комментарий
28.10.2025 21:09 Ответить
Всіх кацапських чурок - знищити!!!
показать весь комментарий
28.10.2025 21:07 Ответить
В Україні хочуть арештовувати майно та рахунки тих, хто пішов у СЗЧ, - за словами нардепа Горбенко, над цим питанням працюють у Раді
Обговорюються ідеї покарання тих, хто зневажає армію та тікає з лав ЗСУ: це арешт рахунків та майна. У комітеті також пропонували збільшити строки покарання - ідей дуже багато, додав він.

Знову батіг! Якщо вже, кажуть, тікають ті, хто сам пішов добровольцем, то тут винна тільки система, тільки влада, що вбиває мотивацію навіть у найбільш вмотивованих. Замість того, щоб вмотивувати людей справедливістю, боротись із свавіллям, корупцією, люструвати суддів і прокурорів і мобілізовувати тих, хто давав присягу - силовиків, молодих відставників, охоронців і т.д., які заброньовані на 90-100% чи пенсіонери в 43 роки. Тільки з хворих людей знущатись! Яка ганьба, можна було таке собі уявити ще 3 роки тому?
показать весь комментарий
28.10.2025 21:27 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
показать весь комментарий
28.10.2025 21:28 Ответить
нуууу.....
дврз знаходиться там з часів сов'єтського союзу.
коли служити було пачьотний обов'язок.
і він дійсно знаходиться в сраці світу.
показать весь комментарий
28.10.2025 21:35 Ответить
І до чого тут, взагалі, майно? Майно конфіскують за майнові злочини.
показать весь комментарий
28.10.2025 21:34 Ответить
Може, його треба конфіскувати у міндича, чернишова, шурми, умєрова...? Чомусь ніяк.
показать весь комментарий
28.10.2025 21:45 Ответить
В 2022р,коли зрадника врятували і залишили при владі нинішні події були пердбачені!!!Тільки дебіли не могли уявити це 3 роки назад,так само,як і 6.Мудрий наріт зробив ставку на зрадника,залишається спостерігати і аплодувати.Вперше в історії країну знищить своїми руками мудрий наріт.
показать весь комментарий
28.10.2025 21:37 Ответить
Покровськ та мирногоад всё
показать весь комментарий
28.10.2025 21:32 Ответить
Да ну ви гоните. Зеленський вже в Будапешт готується на перагавори з )(уйлом, готовий стати в любу позу аби перагавори відбулися
показать весь комментарий
28.10.2025 21:34 Ответить
Ну так а що ви хотіли? Дідами 50+ і хворими не відібьеш покровськ і мирноград коли купа ооків пре зі всіх видів озброєння, це наслідки насильницької мобілізації.
показать весь комментарий
28.10.2025 21:37 Ответить
це наслідок 2019р
показать весь комментарий
28.10.2025 21:40 Ответить
 
 