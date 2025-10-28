Рашисты прорвались на окраины Мирнограда, идут уличные бои, - группировка войск "Восток"

Фото: Українська правда

Российские войска прорвали оборону в окрестностях города Мирноград Донецкой области. Сейчас продолжаются интенсивные уличные бои.

Об этом в телеэфире сообщил представитель группировки войск "Восток" капитан Григорий Шаповал, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация в Мирнограде сейчас

"К сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда, и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства", - отметил он.

По словам спикера, Силы обороны Украины удерживают позиции и продолжают обустраивать фортификационные сооружения.

В то же время ситуация остается критической - продолжаются тяжелые уличные бои, это затрудняет применение некоторых видов вооружения.

Что предшествовало

Напомним, на днях "Украинская правда" со ссылкой на военных рассказала о критической ситуации в Покровске. По их словам, в городе находилось не менее 250 российских оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в частности операторов БПЛА. Логистика в город под полным контролем российских дронов.

Ранее офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ ВСУ Сергей Окишев сообщил, что российские войска продолжают попытки инфильтроваться в Покровске, чтобы выйти на важные логистические пути с севера агломерации.

По словам офицера, в районе Мирнограда и окрестностях российские войска проводят механизированные штурмы, которые сопровождаются артиллерийским огнем и использованием управляемых авиабомб.

