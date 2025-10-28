Рашисты прорвались на окраины Мирнограда, идут уличные бои, - группировка войск "Восток"
Российские войска прорвали оборону в окрестностях города Мирноград Донецкой области. Сейчас продолжаются интенсивные уличные бои.
Об этом в телеэфире сообщил представитель группировки войск "Восток" капитан Григорий Шаповал, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация в Мирнограде сейчас
"К сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда, и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства", - отметил он.
По словам спикера, Силы обороны Украины удерживают позиции и продолжают обустраивать фортификационные сооружения.
В то же время ситуация остается критической - продолжаются тяжелые уличные бои, это затрудняет применение некоторых видов вооружения.
Что предшествовало
- Напомним, на днях "Украинская правда" со ссылкой на военных рассказала о критической ситуации в Покровске. По их словам, в городе находилось не менее 250 российских оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в частности операторов БПЛА. Логистика в город под полным контролем российских дронов.
- Ранее офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ ВСУ Сергей Окишев сообщил, что российские войска продолжают попытки инфильтроваться в Покровске, чтобы выйти на важные логистические пути с севера агломерации.
- По словам офицера, в районе Мирнограда и окрестностях российские войска проводят механизированные штурмы, которые сопровождаются артиллерийским огнем и использованием управляемых авиабомб.
А що ж казати учасникам цих подій...
Ставки «незламно» проводять чи не щодня, заслуховують «потужно», на якісь там «саміти», по Світу літають!! Тому і має Україна такі наслідки!
Оманскі домовленості, зеленським з єрмаком, виконуються крок за кроком!!
Керівництво тут (звичайно ж) ні при чому!
Завтра Сирський буде бравурно розповідати, про втрати противника в живій силі та техніці від початку повномасштабного вторгнення🤦♂️
цікаво, це записують одним блоком, потім видають порціями?
Обговорюються ідеї покарання тих, хто зневажає армію та тікає з лав ЗСУ: це арешт рахунків та майна. У комітеті також пропонували збільшити строки покарання - ідей дуже багато, додав він.
Знову батіг! Якщо вже, кажуть, тікають ті, хто сам пішов добровольцем, то тут винна тільки система, тільки влада, що вбиває мотивацію навіть у найбільш вмотивованих. Замість того, щоб вмотивувати людей справедливістю, боротись із свавіллям, корупцією, люструвати суддів і прокурорів і мобілізовувати тих, хто давав присягу - силовиків, молодих відставників, охоронців і т.д., які заброньовані на 90-100% чи пенсіонери в 43 роки. Тільки з хворих людей знущатись! Яка ганьба, можна було таке собі уявити ще 3 роки тому?
дврз знаходиться там з часів сов'єтського союзу.
коли служити було пачьотний обов'язок.
і він дійсно знаходиться в сраці світу.