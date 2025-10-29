Враг проникает вглубь Покровска и сломал логистику в направлении Мирнограда, - DeepState
Враг продолжает инфильтрацию в Покровск, постепенно поглощая его своим количеством личного состава.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.
Как отмечается, история проникновения кацапов в Покровск началась с июля, где противник совершил масштабную диверсионную операцию. С того момента был поиск разорванных мест обороны, постоянное давление пехотой и систематическая работа вражеских пилотов по позициям и логистике украинских бойцов.
Поиск слабого места
"Со временем слабое место было найдено - Зверево, Шевченко и район вдоль железной дороги от Котлино до самого Покровска. Все это время противник использовал и продолжает использовать возможность слабых оборонительных порядков СОУ в южной части города, понимает количественное преимущество пехоты и недостаток нашей. Также определенное время помощью для кацапов была ложь от некоторых командиров бригад, которые держат оборону на юге Покровска", - говорится в сообщении.
Просачивание в глубину города
Сейчас, по информации DeepState, противник смог затянуть в город уже не одну сотню пехотинцев и продолжает просачиваться в глубину населенного пункта и расширять свою диверсионно-разведывательную деятельность. Почему именно такое определение действий - часто они устраивают засады на любые перемещения, минируют дороги, вступают в бои с тыловыми расчетами (РЭР, РЭБ, пилоты, арта, минометы и т.д.), ищут для себя маршруты просачивания и обрисовывают картину обстановки в самом городе. На южных окраинах Покровска уже смогли зайти и обустроиться вражеские пилоты.
Обстановка в Мирнограде
"Хуже всего - враг смог сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации города. Кроме засад пехоты, активно работают вражеские дроны, которые мониторят и осуществляют поражение по перемещениям на позиции, провизии и тому подобное. Активность вражеских пилотов значительно возросла, когда в город начала просачиваться пехота, а дронщики врага помогают уничтожать нашу логистику, чтобы дать возможность понемногу поглощать город", - говорится в сообщении.
Можно ли спасти ситуацию?
"Сейчас важно сосредоточиться не просто на зачистке, чтобы публиковать видео для публики, а на серьезной работе по предотвращению оккупации огромного города, который должен был бы служить крепостью и большим препятствием для врага. Критически необходимо заблокировать пути просачивания врага, которые якобы удерживаются и провести зачистку полноценной бригадой, а не малыми группами спецназовцев, которые, к сожалению, ничего не сделают сами и подобный пример мы уже имеем в другом городе. Ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться до того момента, что исправить все может быть уже поздно", - резюмировали в DeepState.
Что предшествовало?
- Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируемые, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.
- По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.
- 27 октября в ДШВ информировали, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и накопились в разных частях города.
- 26 октября Зеленский информировал, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.
- По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.
Ще не визначилися, яку "перемогу" вони сьогодні будуть висвітлювати.
то бишь тут аналогия с Украиной если взять на нас, то Украине нужно авиаударами и ракетными ударами уничтожить все мосты вокруг в России, чтобы отрезать русских от поставок продовольствия и подкреплений союзников. И уничтожить склады продовольствия и чтобы им не было чего есть и пить. Дамбы разбомбить и затопить все окрестные города в россии вокруг Украины. Дальнобойные атаки наносить по добыче, которую Россия не может востановить и за года ибо ей нужно оборудование и компании Запада. А не по НПЗ бить, которые они восстанавливают сразу же меняя модуль. Это просто саботаж эти удары беспонтовые по НПЗ. России есть и у себя НПЗ дофига и в других странах союзных. И опросы посмотрите, не в пропаганде Зеленского, а те, что в России проводят. Людям пофиг. Москву смотрел, так там никакого дифицита нету. И у РФ нет проблем бензин получать с Беларуси и Китая и Казахстана и Индии и Индонезии и свои быстро чинят. А вот добычу они не смогут починить. Если бы все удары были по добыче, что били по НПЗ, то экспорт бы каждый раз в России только сокращался и не восстанавливался. Как РФ ударила по Украинской добыче и все на годы говорят ее не восстановят и Зеленский приказал обеспечить импорт с других стран. Просто власть саботажем занимается и бьет туда, куда Путин разрешает бить. Чтобы Зеленский сидел во власти в Украине и занимался саботажем и уничтожал Украину изнутри и вел ее в руки Путину. Если ничего народ не будет делать, то Украины не станет при Зеленском. Зеленского срок закончился и он правит без мандата. Что значит он говорит будет править пока война не закончится? так он ее не может выиграть, он будет сидеть у власти бесконечно или пока запад не откажется финансировать бюджет Украины? и проиграем... Постоянно каждый день новости про коррупцию. Постоянные расследования, что связи с российскими спецслужбами его ближайший круг. В любой стране Запада Зеленского бы уже на вилах вынесли. Джонсона погнали только за вечеринку во время ковида. А тут такие скандалы и про коррупцию и про связи с русскими спецслужбами и всех устраивает это дерьмо?