РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9738 посетителей онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении Угроза окружения ВСУ на Покровском направлении
3 033 20

Враг проникает вглубь Покровска и сломал логистику в направлении Мирнограда, - DeepState

Бои за Покровск

Враг продолжает инфильтрацию в Покровск, постепенно поглощая его своим количеством личного состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

Как отмечается, история проникновения кацапов в Покровск началась с июля, где противник совершил масштабную диверсионную операцию. С того момента был поиск разорванных мест обороны, постоянное давление пехотой и систематическая работа вражеских пилотов по позициям и логистике украинских бойцов.

Поиск слабого места

"Со временем слабое место было найдено - Зверево, Шевченко и район вдоль железной дороги от Котлино до самого Покровска. Все это время противник использовал и продолжает использовать возможность слабых оборонительных порядков СОУ в южной части города, понимает количественное преимущество пехоты и недостаток нашей. Также определенное время помощью для кацапов была ложь от некоторых командиров бригад, которые держат оборону на юге Покровска", - говорится в сообщении.

Также читайте: Рашистов отбросили на Покровском направлении. РФ имеет продвижение в двух областях, - DeepState. КАРТЫ

Просачивание в глубину города

Сейчас, по информации DeepState, противник смог затянуть в город уже не одну сотню пехотинцев и продолжает просачиваться в глубину населенного пункта и расширять свою диверсионно-разведывательную деятельность. Почему именно такое определение действий - часто они устраивают засады на любые перемещения, минируют дороги, вступают в бои с тыловыми расчетами (РЭР, РЭБ, пилоты, арта, минометы и т.д.), ищут для себя маршруты просачивания и обрисовывают картину обстановки в самом городе. На южных окраинах Покровска уже смогли зайти и обустроиться вражеские пилоты.

Обстановка в Мирнограде

"Хуже всего - враг смог сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации города. Кроме засад пехоты, активно работают вражеские дроны, которые мониторят и осуществляют поражение по перемещениям на позиции, провизии и тому подобное. Активность вражеских пилотов значительно возросла, когда в город начала просачиваться пехота, а дронщики врага помогают уничтожать нашу логистику, чтобы дать возможность понемногу поглощать город", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ продолжают инфильтрацию в Покровск и хотят закрепиться на логистических путях, - 7 корпус ДШВ

Можно ли спасти ситуацию?

"Сейчас важно сосредоточиться не просто на зачистке, чтобы публиковать видео для публики, а на серьезной работе по предотвращению оккупации огромного города, который должен был бы служить крепостью и большим препятствием для врага. Критически необходимо заблокировать пути просачивания врага, которые якобы удерживаются и провести зачистку полноценной бригадой, а не малыми группами спецназовцев, которые, к сожалению, ничего не сделают сами и подобный пример мы уже имеем в другом городе. Ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться до того момента, что исправить все может быть уже поздно", - резюмировали в DeepState.

Что предшествовало?

  • Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируемые, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.
  • По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.
  • 27 октября в ДШВ информировали, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и накопились в разных частях города.
  • 26 октября Зеленский информировал, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.
  • По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Донецкая область (11119) Покровск (845) Мирноград (116) Покровский район (1142) Зверево (9) DeepState (320)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Хто взагалі такі ці так звані аналітики з проєкту DeepState? Справжній українець повинен довіряти виключно фаховим аналітикам з телемарафону, Генштабу та офісу Президента. А ці шановні та компетентні експерти стверджують позицію, що хвилюватись нічого, ситуація повністю контрольована, а малочисельні кацапські диверсійні групи, які проникають в місто, одразу ж виявляються і знищуються. Якщо Президент випромінює життєдайний оптимізм, то чому ми, прості смертні, повинні налаштовуватись на негативний перебіг подій???
показать весь комментарий
29.10.2025 10:10 Ответить
+6
Ті самі "офіційні джерела", котрим нас просять довіряти, поки що води до рота набрали.
Ще не визначилися, яку "перемогу" вони сьогодні будуть висвітлювати.
показать весь комментарий
29.10.2025 10:14 Ответить
+5
Кажуть шо ГУР кинули для зачистки Покровська від кацапів - допускаєм всю цю хрєнь а потім починаєм боротися
показать весь комментарий
29.10.2025 10:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кажуть шо ГУР кинули для зачистки Покровська від кацапів - допускаєм всю цю хрєнь а потім починаєм боротися
показать весь комментарий
29.10.2025 10:03 Ответить
Мда... Ситуація просто жахлива. І от що далі робити?
показать весь комментарий
29.10.2025 10:08 Ответить
Ті самі "офіційні джерела", котрим нас просять довіряти, поки що води до рота набрали.
Ще не визначилися, яку "перемогу" вони сьогодні будуть висвітлювати.
показать весь комментарий
29.10.2025 10:14 Ответить
Чудес не буває, тим більше, коли не до Покровська, готується план витрачання коштів від заморожених активів РФ
показать весь комментарий
29.10.2025 10:08 Ответить
Ну,і що тут додати?(((Вечірнє відео всіх заспокоїть(Але ж ці групи звідкись висувалися?(((А туди фламінгом чи чим там шкода вгатити?((Логістиеу перерізали?((А ці ,що просочилися, без логістики там засіли та капостять?(((
показать весь комментарий
29.10.2025 10:08 Ответить
Хто взагалі такі ці так звані аналітики з проєкту DeepState? Справжній українець повинен довіряти виключно фаховим аналітикам з телемарафону, Генштабу та офісу Президента. А ці шановні та компетентні експерти стверджують позицію, що хвилюватись нічого, ситуація повністю контрольована, а малочисельні кацапські диверсійні групи, які проникають в місто, одразу ж виявляються і знищуються. Якщо Президент випромінює життєдайний оптимізм, то чому ми, прості смертні, повинні налаштовуватись на негативний перебіг подій???
показать весь комментарий
29.10.2025 10:10 Ответить
про Киев не в тему. Но в любом случае дипстейт уже прижали давно
показать весь комментарий
29.10.2025 10:52 Ответить
А не допомогла ворогу карта розположення наших військ яку злив в інтернет герой-полковник зі своєю собачкою? Чи "то другоє"?
показать весь комментарий
29.10.2025 10:14 Ответить
А як покарали тих, хто брехав про обстановку та довів ситуацію до критичної?
показать весь комментарий
29.10.2025 10:17 Ответить
Тих хто доповідав правду давно вже позвільняли. А "чевоізволітє" зростали кар'єрно і вже всі Херої України. Якщо порахувати Герїв України генералів та полковників, то ЗСУ повинне бути за уралом та на березі баренцевого моря.
показать весь комментарий
29.10.2025 10:24 Ответить
Жаль у Украины нету своего лидера, который не саботажем занимается, как нынешняя власть, а ведет войну по-настоящему. В Книге самурай без меча. - Знаменитый «водный штурм» замка Такамацу в 1582 году продемонстрировал глубину моей преданности. Во время осады мне в голову пришла идея отрезать защитников от поставщиков продовольствия и подкреплений союзников, заставив ближайшую реку затопить крепость и окрестные земли. Эта стратегия обеспечила падение Такамацу, но вместо того, чтобы захватить замок самому, я отправил князю Нобунаге послание с предложением прибыть на место, взять на себя командование армией и пожать лавры победителя.

то бишь тут аналогия с Украиной если взять на нас, то Украине нужно авиаударами и ракетными ударами уничтожить все мосты вокруг в России, чтобы отрезать русских от поставок продовольствия и подкреплений союзников. И уничтожить склады продовольствия и чтобы им не было чего есть и пить. Дамбы разбомбить и затопить все окрестные города в россии вокруг Украины. Дальнобойные атаки наносить по добыче, которую Россия не может востановить и за года ибо ей нужно оборудование и компании Запада. А не по НПЗ бить, которые они восстанавливают сразу же меняя модуль. Это просто саботаж эти удары беспонтовые по НПЗ. России есть и у себя НПЗ дофига и в других странах союзных. И опросы посмотрите, не в пропаганде Зеленского, а те, что в России проводят. Людям пофиг. Москву смотрел, так там никакого дифицита нету. И у РФ нет проблем бензин получать с Беларуси и Китая и Казахстана и Индии и Индонезии и свои быстро чинят. А вот добычу они не смогут починить. Если бы все удары были по добыче, что били по НПЗ, то экспорт бы каждый раз в России только сокращался и не восстанавливался. Как РФ ударила по Украинской добыче и все на годы говорят ее не восстановят и Зеленский приказал обеспечить импорт с других стран. Просто власть саботажем занимается и бьет туда, куда Путин разрешает бить. Чтобы Зеленский сидел во власти в Украине и занимался саботажем и уничтожал Украину изнутри и вел ее в руки Путину. Если ничего народ не будет делать, то Украины не станет при Зеленском. Зеленского срок закончился и он правит без мандата. Что значит он говорит будет править пока война не закончится? так он ее не может выиграть, он будет сидеть у власти бесконечно или пока запад не откажется финансировать бюджет Украины? и проиграем... Постоянно каждый день новости про коррупцию. Постоянные расследования, что связи с российскими спецслужбами его ближайший круг. В любой стране Запада Зеленского бы уже на вилах вынесли. Джонсона погнали только за вечеринку во время ковида. А тут такие скандалы и про коррупцию и про связи с русскими спецслужбами и всех устраивает это дерьмо?
показать весь комментарий
29.10.2025 10:23 Ответить
На Лубянке текст набрали?
показать весь комментарий
29.10.2025 10:32 Ответить
с лубянки ты по ходу, если тебя мой текст корежит.
показать весь комментарий
29.10.2025 10:38 Ответить
"...поступово поглинаючи його своєю кількістю особового складу...." - як поетично! Полковник Арестович в таких випадках каже коротко і чітко, по військовому - Про.......лі!
показать весь комментарий
29.10.2025 10:28 Ответить
...."певний час допомогою для кацапів була брехня від деяких командирів бригад"
показать весь комментарий
29.10.2025 10:32 Ответить
немцы с удивлением констатировали шо количество воинов ЗСУ, майнувших в СЗЧ превышает численность Бундесвера с учётом находящихся в запасе
показать весь комментарий
29.10.2025 10:41 Ответить
гідрант і його незамінні менеджери бездарно просирають Покровськ, Мирноград та навколишню конгломерацію. напевно існує велика загроза оточення наших військ. довіряємо і далі єдиному лохотрону і генію верховного-гідранта. курська операція?
показать весь комментарий
29.10.2025 10:42 Ответить
населення одного покровська 100 тис., де вони, де мужики???
показать весь комментарий
29.10.2025 10:48 Ответить
Ну бо срати в коментах можна скільки завгодно, але є один неприємний факт: людей не вистачає. Тому «просочуються»
показать весь комментарий
29.10.2025 10:53 Ответить
 
 