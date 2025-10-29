Враг проникает вглубь Покровска и сломал логистику в направлении Мирнограда, - DeepState

Враг продолжает инфильтрацию в Покровск, постепенно поглощая его своим количеством личного состава.

Как отмечается, история проникновения кацапов в Покровск началась с июля, где противник совершил масштабную диверсионную операцию. С того момента был поиск разорванных мест обороны, постоянное давление пехотой и систематическая работа вражеских пилотов по позициям и логистике украинских бойцов.

Поиск слабого места

"Со временем слабое место было найдено - Зверево, Шевченко и район вдоль железной дороги от Котлино до самого Покровска. Все это время противник использовал и продолжает использовать возможность слабых оборонительных порядков СОУ в южной части города, понимает количественное преимущество пехоты и недостаток нашей. Также определенное время помощью для кацапов была ложь от некоторых командиров бригад, которые держат оборону на юге Покровска", - говорится в сообщении.

Просачивание в глубину города

Сейчас, по информации DeepState, противник смог затянуть в город уже не одну сотню пехотинцев и продолжает просачиваться в глубину населенного пункта и расширять свою диверсионно-разведывательную деятельность. Почему именно такое определение действий - часто они устраивают засады на любые перемещения, минируют дороги, вступают в бои с тыловыми расчетами (РЭР, РЭБ, пилоты, арта, минометы и т.д.), ищут для себя маршруты просачивания и обрисовывают картину обстановки в самом городе. На южных окраинах Покровска уже смогли зайти и обустроиться вражеские пилоты.

Обстановка в Мирнограде

"Хуже всего - враг смог сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации города. Кроме засад пехоты, активно работают вражеские дроны, которые мониторят и осуществляют поражение по перемещениям на позиции, провизии и тому подобное. Активность вражеских пилотов значительно возросла, когда в город начала просачиваться пехота, а дронщики врага помогают уничтожать нашу логистику, чтобы дать возможность понемногу поглощать город", - говорится в сообщении.

Можно ли спасти ситуацию?

"Сейчас важно сосредоточиться не просто на зачистке, чтобы публиковать видео для публики, а на серьезной работе по предотвращению оккупации огромного города, который должен был бы служить крепостью и большим препятствием для врага. Критически необходимо заблокировать пути просачивания врага, которые якобы удерживаются и провести зачистку полноценной бригадой, а не малыми группами спецназовцев, которые, к сожалению, ничего не сделают сами и подобный пример мы уже имеем в другом городе. Ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться до того момента, что исправить все может быть уже поздно", - резюмировали в DeepState.

Что предшествовало?

Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируемые, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.

По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.

27 октября в ДШВ информировали, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и накопились в разных частях города.

26 октября Зеленский информировал, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.

По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.

