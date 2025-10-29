РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9906 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState Обновление карты DeepState
3 537 15

Россияне продвинулись в Покровске, возле Червоного Лимана и Приволья, - DeepState

Российские оккупанты продвинулись в Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение врага

Российские оккупанты имеют продвижение в Покровске.

Ситуация в Покровске: оккупанты продвигаются

Вблизи Червоного Лимана

Ситуация в Покровске: оккупанты продвигаются

Возле Приволья

Ситуация в Покровске: оккупанты продвигаются

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 1200 гражданских остаются в Покровске. Из-за российских FPV-дронов из города почти невозможно выйти пешком, - ГВА

Ситуация в Покровске

На Покровском направлении войска РФ начали активнее использовать тяжелую технику, в самом Покровске ведутся уличные бои.

Российские оккупанты сейчас продолжают инфильтрацию в Покровск, пытаясь выйти на логистические пути с севера Покровской агломерации.

Враг просачивается вглубь Покровска и сломал логистику в направлении Мирнограда.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Донецкая область (11119) Покровск (845) Днепропетровская область (4626) Синельниковский район (322) Покровский район (1142) Приволье (1) Червоный Лиман (2) DeepState (320)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
29.10.2025 10:42 Ответить
+5
Zелену жабу під арешт
показать весь комментарий
29.10.2025 10:50 Ответить
+3
зелена подлюка завалила мобилізацію та активний спротив агресору
показать весь комментарий
29.10.2025 10:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.10.2025 10:42 Ответить
Zелену жабу під арешт
показать весь комментарий
29.10.2025 10:50 Ответить
зелена подлюка завалила мобилізацію та активний спротив агресору
показать весь комментарий
29.10.2025 10:54 Ответить
Сценарий как с Бахмутом, Авдеевкой, Торецком.
показать весь комментарий
29.10.2025 10:57 Ответить
Герасімов доповів пуйлу, що Покровськ оточено і вже майже "освобождєн". Як і Куп'янськ. В кредит. Тепер все туди перекидають орки.
показать весь комментарий
29.10.2025 11:30 Ответить
Що роблять орки ми бачимо. А що робить наш генштаб? Всьо пад кантролем?
показать весь комментарий
29.10.2025 11:34 Ответить
Кацапи готують новий "котьол". А що ж Сирок за Шмарклею?
показать весь комментарий
29.10.2025 11:04 Ответить
А "старий" де був? Ви з Лєнти ру інформацію берете, чи з РИА Новости?
показать весь комментарий
29.10.2025 11:27 Ответить
А Ви дивіться повну картину, а не оці незрозумілі фрагменти з deepstatemap. А так званих "котлів", у кацапів, було багато. З найперших можу згадати Іловайськ та Дебальцево. Перелік можу продовжити, але чи є в тому сенс?
показать весь комментарий
29.10.2025 11:40 Ответить
Перевожу на понятный - кацапы захватывают Покровск.
показать весь комментарий
29.10.2025 11:32 Ответить
Коротше, опинились ми затиснутими між молотом і наковальнею - кацапами, що хочуть нас знищити, і нашою владою корупціонерів та бандитів...
І як бути простому народу в цій патовій ситуації? Он, сьогодні, до речі, день інсульту, якийсь лікар з приватної лікарні розказував про інсульти, звісно, каже, все безкоштовно і все надається (зрозуміло, що не в його приватній клініці), так розповідав про причини - каже, харчування, погані звички, не займаються спортом. Типу, самі всі винні. Про головний нинішній фактор - стреси мовчить! Ані слова. Це така вказівка чи що? Я вже не кажу про те, що влада коїть з людьми, як знущається з хворих, з тих же гіпертоніків (тут є живі приклади), як хапає хворих людей, змушує бігати кілометри з величезним вантажем і відправляє на фронт замість отих силовиків з молодими відставниками і охоронцями, що охороняють їх маєтки і корупційні посади, лупцюють і вже вбивають (що з Сахаруком зробили, що з Сопіним зробили?) не кажучи вже про просто знущання, тільки оце можна розцінювати як катування:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Минулого разу якийсь Черкаський лікар сказав правду, каже, інсультів втричі більше, і третина у людей до 45 років, чого раніше, практично, не було, головний фактор - стрес і гіпертонія, яка загострюється саме від стресу... Тут вже зовсім інша музика - у всьому винен народ, неправильно харчується! Хоча і тут, що всі продукти з пальмової олії, що пенсія у людей 100 баксів, на яку нормально не прохарчуєшся (а в суддів і прокурорів в 100 разів більше), що кладуть у ті ж ковбаси та сосиски, на які так нарікав той сьогоднішній лікар, посилювачі смаку і ароматизатори в необмежених кількостях, які ніхто не контролює, і які стають, фактично, наркотиками, після чого все інше здається прісним і несмачним, про це теж ніхто не каже. Як і про доступність медицини - це, взагалі, табу, люди самі винні, що нарікають, і все!
показать весь комментарий
29.10.2025 11:48 Ответить
в Покровську жопа ще почалася в лютому 2024, місцеві вйобували як могли, нова пошта №3 працювала 24/7 відправляли все своє майно, черги кілометрові. Щоб відправити сумку прийшлося чекати більше 3 годин. Місто постійно було під обстрілами, як з авіації так і арти.
показать весь комментарий
29.10.2025 11:49 Ответить
А де покровські тцкуни та поліцаї? Сподіваюсь, на місці, хоробро, до останнього подиху, захищають рідне місто...
показать весь комментарий
29.10.2025 11:51 Ответить
Як там у Покровську, плитку перекладають?
показать весь комментарий
29.10.2025 12:07 Ответить
Рашистам, аби повністю замкнути кільце оточення Покровсько-Мирноградської агломерації і всі українські сили , що зосереджені у тому районі, потрібно подолати усього три кілометри відстані між мікрорайонами Рівне та Світле!
показать весь комментарий
29.10.2025 12:12 Ответить
 
 