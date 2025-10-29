Россияне продвинулись в Покровске, возле Червоного Лимана и Приволья, - DeepState
Российские оккупанты продвинулись в Днепропетровской и Донецкой областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
Российские оккупанты имеют продвижение в Покровске.
Вблизи Червоного Лимана
Возле Приволья
Ситуация в Покровске
На Покровском направлении войска РФ начали активнее использовать тяжелую технику, в самом Покровске ведутся уличные бои.
Российские оккупанты сейчас продолжают инфильтрацию в Покровск, пытаясь выйти на логистические пути с севера Покровской агломерации.
Враг просачивается вглубь Покровска и сломал логистику в направлении Мирнограда.
І як бути простому народу в цій патовій ситуації? Он, сьогодні, до речі, день інсульту, якийсь лікар з приватної лікарні розказував про інсульти, звісно, каже, все безкоштовно і все надається (зрозуміло, що не в його приватній клініці), так розповідав про причини - каже, харчування, погані звички, не займаються спортом. Типу, самі всі винні. Про головний нинішній фактор - стреси мовчить! Ані слова. Це така вказівка чи що? Я вже не кажу про те, що влада коїть з людьми, як знущається з хворих, з тих же гіпертоніків (тут є живі приклади), як хапає хворих людей, змушує бігати кілометри з величезним вантажем і відправляє на фронт замість отих силовиків з молодими відставниками і охоронцями, що охороняють їх маєтки і корупційні посади, лупцюють і вже вбивають (що з Сахаруком зробили, що з Сопіним зробили?) не кажучи вже про просто знущання, тільки оце можна розцінювати як катування:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Минулого разу якийсь Черкаський лікар сказав правду, каже, інсультів втричі більше, і третина у людей до 45 років, чого раніше, практично, не було, головний фактор - стрес і гіпертонія, яка загострюється саме від стресу... Тут вже зовсім інша музика - у всьому винен народ, неправильно харчується! Хоча і тут, що всі продукти з пальмової олії, що пенсія у людей 100 баксів, на яку нормально не прохарчуєшся (а в суддів і прокурорів в 100 разів більше), що кладуть у ті ж ковбаси та сосиски, на які так нарікав той сьогоднішній лікар, посилювачі смаку і ароматизатори в необмежених кількостях, які ніхто не контролює, і які стають, фактично, наркотиками, після чого все інше здається прісним і несмачним, про це теж ніхто не каже. Як і про доступність медицини - це, взагалі, табу, люди самі винні, що нарікають, і все!