Бойова робота 126-ї бригади на Херсонщині: мінус 5 гармат, 4 укриття та особовий склад окупантів. ВIДЕО

Оператори 126-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України "Бузький Гард", тактика яких ґрунтується на гібридній взаємодії повітряної розвідки та сухопутних рейдів, що дозволяє швидко виявляти ворога і діяти точково, знищили окупантів та їхню техніку на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники Сил оборони знищили:

обладнання для ворожих FPV-дронів

місце дислокації загарбників

особовий склад

5 замаскованих гармат

4 укриття

1 автомобіль.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

