Бойова робота 126-ї бригади на Херсонщині: мінус 5 гармат, 4 укриття та особовий склад окупантів. ВIДЕО
Оператори 126-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України "Бузький Гард", тактика яких ґрунтується на гібридній взаємодії повітряної розвідки та сухопутних рейдів, що дозволяє швидко виявляти ворога і діяти точково, знищили окупантів та їхню техніку на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники Сил оборони знищили:
- обладнання для ворожих FPV-дронів
- місце дислокації загарбників
- особовий склад
- 5 замаскованих гармат
- 4 укриття
- 1 автомобіль.
Відео бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.
Також раніше повідомлялося, що танк, гармати і бліндажі - знищені: робота бригади "Бузький Гард".
Владислав Сварчевський
29.10.2025 17:20
