УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9849 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Знищення вогневих позицій окупантів
350 1

Бойова робота 126-ї бригади на Херсонщині: мінус 5 гармат, 4 укриття та особовий склад окупантів. ВIДЕО

Оператори 126-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України "Бузький Гард", тактика яких ґрунтується на гібридній взаємодії повітряної розвідки та сухопутних рейдів, що дозволяє швидко виявляти ворога і діяти точково, знищили окупантів та їхню техніку на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники Сил оборони знищили:

  • обладнання для ворожих FPV-дронів
  • місце дислокації загарбників
  • особовий склад
  • 5 замаскованих гармат
  • 4 укриття
  • 1 автомобіль.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

Також раніше повідомлялося, що танк, гармати і бліндажі - знищені: робота бригади "Бузький Гард".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони морпіхів із 38-ї бригади знищили окупантів на бронемашинах під час спроби прорватися у Мирноград. ВIДЕО

армія рф (19245) знищення (8609) ЗСУ (8065) дрони (6208) Херсонська область (6335)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно)))) Гарна бригада - щира Дяка!!!!
показати весь коментар
29.10.2025 17:20 Відповісти
 
 