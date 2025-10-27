РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9497 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
817 1

Батальон SIGNUM разбил логистику оккупантов на Лиманском направлении: поражено шесть единиц вражеской техники. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM продолжают уничтожать логистику врага на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили шесть единиц техники противника:

  • мотоцикл,

  • УАЗ "Патриот",

  • "Ниву",

  • легковой автомобиль под накрытием,

  • два УАЗа "Буханка".

"Все эти узлы вражеской логистики прекратили существование", - прокомментировали бойцы под видео.

Ранее сообщалось, что дроны "SIGNUM" уничтожили два танка, миномет и пушку оккупантов на Лиманском направлении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первый оккупант разлетелся на куски, второй сгорел в пепел: ударные дроны "Птиц Мадьяра" уничтожают захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21047) уничтожение (8263) Донецкая область (11089) техника (1859) дроны (5216) Силы беспилотных систем (261) Краматорский район (793) Лиман (118)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
добре....
показать весь комментарий
27.10.2025 19:36 Ответить
 
 