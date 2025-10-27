Батальон SIGNUM разбил логистику оккупантов на Лиманском направлении: поражено шесть единиц вражеской техники. ВИДЕО
Пилоты батальона SIGNUM продолжают уничтожать логистику врага на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили шесть единиц техники противника:
-
мотоцикл,
-
УАЗ "Патриот",
-
"Ниву",
-
легковой автомобиль под накрытием,
-
два УАЗа "Буханка".
"Все эти узлы вражеской логистики прекратили существование", - прокомментировали бойцы под видео.
Ранее сообщалось, что дроны "SIGNUM" уничтожили два танка, миномет и пушку оккупантов на Лиманском направлении.
Николай Водяной #461390
