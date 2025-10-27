Батальон SIGNUM разбил логистику оккупантов на Лиманском направлении: поражено шесть единиц вражеской техники. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM продолжают уничтожать логистику врага на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили шесть единиц техники противника:

мотоцикл,

УАЗ "Патриот",

"Ниву",

легковой автомобиль под накрытием,

два УАЗа "Буханка".

"Все эти узлы вражеской логистики прекратили существование", - прокомментировали бойцы под видео.

Ранее сообщалось, что дроны "SIGNUM" уничтожили два танка, миномет и пушку оккупантов на Лиманском направлении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первый оккупант разлетелся на куски, второй сгорел в пепел: ударные дроны "Птиц Мадьяра" уничтожают захватчиков. ВИДЕО