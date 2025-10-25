Дроны "SIGNUM" уничтожили два танка, миномет и орудие оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников "SIGNUM" уничтожили технику оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, были поражены два танка, которые двигались вместе с личным составом противника, а также миномет и вражеское орудие, замаскированное в укрытии.

Видео результатов боевой работы обнародовано в соцсетях.

Ранее сообщалось, что дрон операторов "SIGNUM" попал в двигатель ракеты "Сонцепёк".

