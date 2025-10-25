Дроны "SIGNUM" уничтожили два танка, миномет и орудие оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Операторы ударных беспилотников "SIGNUM" уничтожили технику оккупантов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, были поражены два танка, которые двигались вместе с личным составом противника, а также миномет и вражеское орудие, замаскированное в укрытии.
Видео результатов боевой работы обнародовано в соцсетях.
Ранее сообщалось, что дрон операторов "SIGNUM" попал в двигатель ракеты "Сонцепёк".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Victor Victor #437828
показать весь комментарий25.10.2025 12:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль