РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9482 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение огневых позиций окупантов
419 1

Дроны "SIGNUM" уничтожили два танка, миномет и орудие оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников "SIGNUM" уничтожили технику оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, были поражены два танка, которые двигались вместе с личным составом противника, а также миномет и вражеское орудие, замаскированное в укрытии.

Видео результатов боевой работы обнародовано в соцсетях.

Ранее сообщалось, что дрон операторов "SIGNUM" попал в двигатель ракеты "Сонцепёк".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также: ГУР сожгло российскую ПВО: минус три комплекса за два дня. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21029) уничтожение (8247) Донецкая область (11074) техника (1854) дроны (5203) Силы беспилотных систем (255) Краматорский район (789) Лиман (116)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що знищила ракета "фламінго*?
показать весь комментарий
25.10.2025 12:27 Ответить
 
 