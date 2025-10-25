УКР
Дрони "SIGNUM" знищили два танки, міномет та гармату окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників "SIGNUM" знищили техніку окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, було уражено два танки, які рухалися разом з особовим складом противника, а також міномет і ворожу гармату, замасковану в укритті.

Відео результатів бойової роботи оприлюднено у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що дрон операторів "SIGNUM" поцілив у двигун ракети "Сонцепьок".

армія рф (19191) знищення (8571) Донецька область (9905) техніка (1979) дрони (6159) Сили безпілотних систем (261) Краматорський район (798) Лиман (116)
А що знищила ракета "фламінго*?
показати весь коментар
25.10.2025 12:27 Відповісти
 
 