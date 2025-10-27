Первый оккупант разлетелся на куски, второй сгорел в пепел: ударные дроны "Птахів Мадяра" уничтожают захватчиков. ВИДЕО

Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать оккупантов на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны попали в двух российских военных, двигавшихся по открытой местности.

На опубликованных кадрах видно, как первый захватчик разлетается от попадания, а от второго остается лишь пепел.

Также бойцы сообщили, что за 25 дней октября подразделение ликвидировало 6368 оккупантов.

Ранее сообщалось, что дроны "Птахів Мадяра" ликвидировали двух российских штурмовиков.

