Первый оккупант разлетелся на куски, второй сгорел в пепел: ударные дроны "Птахів Мадяра" уничтожают захватчиков. ВИДЕО
Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать оккупантов на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны попали в двух российских военных, двигавшихся по открытой местности.
На опубликованных кадрах видно, как первый захватчик разлетается от попадания, а от второго остается лишь пепел.
Также бойцы сообщили, что за 25 дней октября подразделение ликвидировало 6368 оккупантов.
Ранее сообщалось, что дроны "Птахів Мадяра" ликвидировали двух российских штурмовиков.
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!
не пряме влучання - відхилення із-за РЕБ або маневрова ціль
ціль - "не віслюк" із БК або легкозаймистими...
А так - РАЗ і "контролити" навіть не потрібно!
Встретил дрона, тот был рад.
Разговор не получился.
Бум-Бабах у них случился!
де і коли українці перетинались з тими
шахіншахами, що вони йдуть нас вбивати?