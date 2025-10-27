РУС
1 523 11

Первый оккупант разлетелся на куски, второй сгорел в пепел: ударные дроны "Птахів Мадяра" уничтожают захватчиков. ВИДЕО

Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать оккупантов на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны попали в двух российских военных, двигавшихся по открытой местности.

На опубликованных кадрах видно, как первый захватчик разлетается от попадания, а от второго остается лишь пепел.

Также бойцы сообщили, что за 25 дней октября подразделение ликвидировало 6368 оккупантов.

Ранее сообщалось, что дроны "Птахів Мадяра" ликвидировали двух российских штурмовиков.

армия РФ (21047) уничтожение (8263) дроны (5216) Силы беспилотных систем (261) 414 Птахи Мадяра (82)
Без шансів. Хлопці профі. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
27.10.2025 18:29 Ответить
"Віслюки" не донесли поклажу.. Один ніс "горючку", а другий - РПГ
показать весь комментарий
27.10.2025 18:31 Ответить
другий був "тюпішь руссішь!" - з корінних масквачєй ))
показать весь комментарий
27.10.2025 18:32 Ответить
Ви буря? Как я рад. Бум.....
показать весь комментарий
27.10.2025 18:42 Ответить
*********, по заслузі!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
27.10.2025 18:57 Ответить
Таке враження що можна було б вживати трохи меньшi бомби, так мовити, економити аммо. Тож якщо навiть орок буде поранений, то економiчно бiльш вигiдно для нас.
показать весь комментарий
27.10.2025 19:02 Ответить
заряд, мабуть, вирахуваний досвідом на різні випадки:
не пряме влучання - відхилення із-за РЕБ або маневрова ціль
ціль - "не віслюк" із БК або легкозаймистими...

А так - РАЗ і "контролити" навіть не потрібно!
показать весь комментарий
27.10.2025 19:35 Ответить
Шёл кацап, он же бурят.
Встретил дрона, тот был рад.
Разговор не получился.
Бум-Бабах у них случился!
показать весь комментарий
27.10.2025 19:10 Ответить
Жадность фраеров сгубила а ведь могли спокойно собирать на болотах бутылки и жрать бояру, так нет захотели стать миллионерами...
показать весь комментарий
27.10.2025 19:41 Ответить
це були якісь таджики
де і коли українці перетинались з тими
шахіншахами, що вони йдуть нас вбивати?
показать весь комментарий
27.10.2025 19:57 Ответить
одноразові орки несли одноразові гранатомети..тому померли швидко..
показать весь комментарий
27.10.2025 20:05 Ответить
 
 