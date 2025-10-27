Пограничники отразили штурм оккупантов на Донетчине: уничтожено 14 единиц техники и 50 военных РФ. ВИДЕО

Пограничное подразделение "Фенікс" отразило штурм оккупантов и уничтожило их технику в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска, прикрываясь сильным дождем, пытались продвинуться вглубь позиций Сил обороны, привлекая около 15 единиц тяжелой техники.

Операторы дронов совместно со смежными подразделениями поразили 14 вражеских машин и ликвидировали около 50 оккупантов.

В заметке к обнародованному видео отмечается, что за октябрь это уже четвертый отраженный штурм россиян на этом направлении.

Также ранее сообщалось, что Силы обороны отбили масштабный штурм россиян на Ореховском направлении: враг понес потери.

