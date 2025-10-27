РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9709 посетителей онлайн
Новости Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Отражение штурма
769 3

Пограничники отразили штурм оккупантов на Донетчине: уничтожено 14 единиц техники и 50 военных РФ. ВИДЕО

Пограничное подразделение "Фенікс" отразило штурм оккупантов и уничтожило их технику в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска, прикрываясь сильным дождем, пытались продвинуться вглубь позиций Сил обороны, привлекая около 15 единиц тяжелой техники.

Операторы дронов совместно со смежными подразделениями поразили 14 вражеских машин и ликвидировали около 50 оккупантов.

В заметке к обнародованному видео отмечается, что за октябрь это уже четвертый отраженный штурм россиян на этом направлении.

Также ранее сообщалось, что Силы обороны отбили масштабный штурм россиян на Ореховском направлении: враг понес потери.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отбили штурм и уничтожили 22 единицы техники оккупантов на Запорожье: боевая работа 17-го армейского корпуса. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21047) Госпогранслужба (6952) пограничники (1608) танк (2324) штурм (571) уничтожение (8263) Донецкая область (11089) ВСУ (7045) дроны (5216) БМП (411) ББМ (32) Силы беспилотных систем (257)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна робота. А диванному спецназу це не цікаво.
показать весь комментарий
27.10.2025 18:23 Ответить
Рашисти пригнічені (цитата):
"Затопило наш блиндаж после подрьіва дамбьі."

показать весь комментарий
27.10.2025 18:25 Ответить
...
показать весь комментарий
27.10.2025 18:32 Ответить
 
 