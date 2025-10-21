Силы обороны отразили масштабный штурм россиян на Ореховском направлении: враг понес потери. ВИДЕО

Силы обороны Украины отразили очередной масштабный штурм российских войск на Ореховском направлении в Запорожской области. Враг понес потери в живой силе и технике.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

Штурм оккупантов не удался

"20 октября 2025 года около 14:00 российские войска совершили провальный штурм позиций ВСУ на Ореховском направлении. Наступление велось по двум основным направлениям: на село Малая Токмачка (подразделения 71-го МСП 42-й МСД, силы до двух рот с бронетехникой) и на Новоандреевку (503-го МСП 19-й МСД)", - сказано в сообщении.

Аэроразведка зафиксировала движение 11 ББМ, 1 танка, 10 мотоциклов и до 120 оккупантов.

Потери врага

Украинские защитники полностью уничтожили или повредили значительную часть вражеской техники.

В частности, на Новоандреевском направлении было уничтожено 6 ББМ и 8 мотоциклов, еще 5 ББМ и 1 танк повреждены.

