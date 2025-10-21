РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7539 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 469 9

Силы обороны отразили масштабный штурм россиян на Ореховском направлении: враг понес потери. ВИДЕО

Силы обороны Украины отразили очередной масштабный штурм российских войск на Ореховском направлении в Запорожской области. Враг понес потери в живой силе и технике.

Об этом сообщили Силы обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.

Штурм оккупантов не удался

"20 октября 2025 года около 14:00 российские войска совершили провальный штурм позиций ВСУ на Ореховском направлении. Наступление велось по двум основным направлениям: на село Малая Токмачка (подразделения 71-го МСП 42-й МСД, силы до двух рот с бронетехникой) и на Новоандреевку (503-го МСП 19-й МСД)", - сказано в сообщении.

Аэроразведка зафиксировала движение 11 ББМ, 1 танка, 10 мотоциклов и до 120 оккупантов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Потери врага

Украинские защитники полностью уничтожили или повредили значительную часть вражеской техники.

В частности, на Новоандреевском направлении было уничтожено 6 ББМ и 8 мотоциклов, еще 5 ББМ и 1 танк повреждены.

Читайте также: На юге Украины Силы обороны отбили все атаки противника, - Волошин

Автор: 

уничтожение (8216) Запорожская область (3673) Силы обороны юга (462) Пологовский район (186) Орехов (20)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
21.10.2025 21:27 Ответить
*********-окупантам, прийшов і Оріхів день!!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
21.10.2025 21:28 Ответить
О пресвята Рожева Фламінго, слава ЗСУ!
показать весь комментарий
21.10.2025 21:29 Ответить
ЗСУ-щира вдячність шана повага та всебічна підтримка...
показать весь комментарий
21.10.2025 21:42 Ответить
Було б непогано коротенькі пояснення в коментарях замість запальної музики.
показать весь комментарий
21.10.2025 21:51 Ответить
мановар++))
показать весь комментарий
21.10.2025 22:06 Ответить
во1ни миру)
показать весь комментарий
21.10.2025 22:07 Ответить
Круть..красавчики..
показать весь комментарий
21.10.2025 22:47 Ответить
Тяжко це дається... Рудий мабуть ще й джавеліни зажав... Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
21.10.2025 22:53 Ответить
 
 