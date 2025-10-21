УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6126 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
1 695 9

Сили оборони відбили масштабний штурм росіян на Оріхівському напрямку: ворог зазнав втрат. ВIДЕО

Сили оборони України відбили черговий масштабний штурм російських військ на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Ворог зазнав втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, інформує Цензор.НЕТ.

Штурм окупантів не вдався

"20 жовтня 2025 року близько 14:00 російські війська здійснили провальний штурм позицій ЗСУ на Оріхівському напрямку. Наступ вівся двома основними напрямками: на село Мала Токмачка (підрозділи 71 мсп 42 мсд, сили до двох рот з бронетехнікою) та на Новоандріївку (503 мсп 19 мсд)", - сказано в повідомленні.

Аеророзвідка зафіксувала рух 11 ББМ, 1 танка, 10 мотоциклів та до 120 окупантів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Втрати ворога

Українські захисники повністю знищили або пошкодили значну частину ворожої техніки.

Зокрема, на Новоандріївському напрямку було знищено 6 ББМ та 8 мотоциклів, ще 5 ББМ та 1 танк пошкоджено.

Читайте також: На півдні України Сили оборони відбили всі атаки противника, - Волошин

Автор: 

знищення (8540) Запорізька область (4214) Сили оборони півдня (486) Пологівський район (187) Оріхів (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.10.2025 21:27 Відповісти
*********-окупантам, прийшов і Оріхів день!!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показати весь коментар
21.10.2025 21:28 Відповісти
О пресвята Рожева Фламінго, слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.10.2025 21:29 Відповісти
ЗСУ-щира вдячність шана повага та всебічна підтримка...
показати весь коментар
21.10.2025 21:42 Відповісти
Було б непогано коротенькі пояснення в коментарях замість запальної музики.
показати весь коментар
21.10.2025 21:51 Відповісти
мановар++))
показати весь коментар
21.10.2025 22:06 Відповісти
во1ни миру)
показати весь коментар
21.10.2025 22:07 Відповісти
Круть..красавчики..
показати весь коментар
21.10.2025 22:47 Відповісти
Тяжко це дається... Рудий мабуть ще й джавеліни зажав... Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.10.2025 22:53 Відповісти
 
 