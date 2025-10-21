Сили оборони відбили масштабний штурм росіян на Оріхівському напрямку: ворог зазнав втрат. ВIДЕО

Сили оборони України відбили черговий масштабний штурм російських військ на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Ворог зазнав втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, інформує Цензор.НЕТ.

Штурм окупантів не вдався

"20 жовтня 2025 року близько 14:00 російські війська здійснили провальний штурм позицій ЗСУ на Оріхівському напрямку. Наступ вівся двома основними напрямками: на село Мала Токмачка (підрозділи 71 мсп 42 мсд, сили до двох рот з бронетехнікою) та на Новоандріївку (503 мсп 19 мсд)", - сказано в повідомленні.

Аеророзвідка зафіксувала рух 11 ББМ, 1 танка, 10 мотоциклів та до 120 окупантів.

Втрати ворога

Українські захисники повністю знищили або пошкодили значну частину ворожої техніки.

Зокрема, на Новоандріївському напрямку було знищено 6 ББМ та 8 мотоциклів, ще 5 ББМ та 1 танк пошкоджено.

