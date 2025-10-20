На півдні України Сили оборони відбили всі атаки противника, - Волошин

На південному напрямку українські захисники успішно відбили спроби прориву російських військ.

Про це повідомив речник Сил оборони "Південь" Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, за минулу добу ворог провів чотири штурмові дії: три поблизу Антонівського автомобільного мосту та одну біля населеного пункту Плавні на Оріхівському напрямку. Бій тривав понад три з половиною години, але українські захисники втримали позиції та знищили ворожу штурмову групу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ посилює обстріли на Півдні, ситуація має тенденцію до загострення, - Сили оборони

Противник активно застосовує безпілотники: зафіксовано 680 ударів дронами-камікадзе, з них понад 250 - на Придніпровському напрямку та 415 - на Оріхівському. Також ворог здійснив 27 атак баражуючими боєприпасами та близько 250 артилерійських обстрілів із використанням тисячі снарядів.

Під артилерійським вогнем перебували понад 20 населених пунктів, зокрема Очаків на Миколаївщині та Херсон. Ворог продовжує обстріли поблизу Степногірська й Малих Щербаків, застосовуючи дрони для скидання боєприпасів.

Волошин додав, що з початку поточної доби російські війська продовжують активні штурмові дії поблизу Степногірська, але українські захисники тримають позиції.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ