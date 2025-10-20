На юге Украины Силы обороны отразили все атаки противника, - Волошин

На южном направлении украинские защитники успешно отбили попытки прорыва российских войск.

Об этом сообщил спикер Сил обороны "Юг" Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, за минувшие сутки враг провел четыре штурмовых действия: три вблизи Антоновского автомобильного моста и одно возле населенного пункта Плавни на Ореховском направлении. Бой длился более трех с половиной часов, но украинские защитники удержали позиции и уничтожили вражескую штурмовую группу.

Противник активно применяет беспилотники: зафиксировано 680 ударов дронами-камикадзе, из них более 250 - на Приднепровском направлении и 415 - на Ореховском. Также враг совершил 27 атак барражирующими боеприпасами и около 250 артиллерийских обстрелов с использованием тысячи снарядов.

Под артиллерийским огнем находились более 20 населенных пунктов, в частности Очаков Николаевской области и Херсон. Враг продолжает обстрелы вблизи Степногорска и Малых Щербаков, применяя дроны для сбрасывания боеприпасов.

Волошин добавил, что с начала текущих суток российские войска продолжают активные штурмовые действия вблизи Степногорска, но украинские защитники держат позиции.

