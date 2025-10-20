РФ посилює обстріли на Півдні, ситуація має тенденцію до загострення, - Сили оборони

Війська РФ суттєво збільшили кількість авіаційних ударів та атак дронами на Південному напрямку. Ситуація має тенденцію до загострення.

Про це заявив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин

Обстановка на Півдні

"Порівняно з попереднім тижнем ситуація мала тенденції до загострення. Хоча кількість бойових зіткнень зменшилася - зафіксовано 35 атак, - противник на 15% збільшив застосування коригованих авіаційних бомб, використавши 71 таку бомбу", - зазначив він.

Зростання кількості обстрілів

За словами Волошина, ворог удвічі збільшив кількість застосувань баражуючих боєприпасів типу "Ланцет", "Молнія", "Молнія-2", "Прівєт-82" - загалом близько чотирьох десятків. Також зафіксовано зростання кількості ударів дронами-камікадзе та FPV-дронами на 17% - всього 4 540 атак.

Крім того, на 8% збільшилось використання некерованих авіаційних ракет - російська авіація випустила 164 такі ракети.

"Минулого тижня противник активізував удари авіацією, FPV-дронами та баражуючими боєприпасами", - підсумував речник.

Що передувало?

Раніше у Силах оборони Півдня повідомляли, що окупанти намагаються створювати "кілл-зони" для подальших штурмів. Також Волошин заявляв, що окупанти зараз не розглядають захоплення острівної зони на лівому березі Херсонщини, але повністю не відмовилися від цього.

