Рашисти готують нові штурмові групи для посилення боїв на Оріхівському напрямку, - Сили оборони півдня

Бої на Оріхівському напрямку: РФ готує штурмові групи

Російські загарбники готують нові штурмові групи з метою посилення атак на Оріхівському напрямку.

Про це заявив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За даними нашої розвідки, противник готує в навчальних центрах і полігонах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Криму, Запорізької і Херсонської областей, нові штурмові групи для того, щоб активізувати штурми саме на Оріхівському напрямку, на ділянках Кам'янське-Приморське-Степове-Токмачка-Новоандріївка-Новоданилівка і Малі Щербаки", - зазначив речник.

Волошин припускає, що за тиждень-два, а можливо й пізніше, деякі з цих штурмових груп завершать підготовку, після чого ворог намагатиметься перекинути їх на передові позиції і застосувати для штурмових дій.

Автор: 

Сили оборони півдня (480)
