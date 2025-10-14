Рашисти готують нові штурмові групи для посилення боїв на Оріхівському напрямку, - Сили оборони півдня
Російські загарбники готують нові штурмові групи з метою посилення атак на Оріхівському напрямку.
Про це заявив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За даними нашої розвідки, противник готує в навчальних центрах і полігонах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Криму, Запорізької і Херсонської областей, нові штурмові групи для того, щоб активізувати штурми саме на Оріхівському напрямку, на ділянках Кам'янське-Приморське-Степове-Токмачка-Новоандріївка-Новоданилівка і Малі Щербаки", - зазначив речник.
Волошин припускає, що за тиждень-два, а можливо й пізніше, деякі з цих штурмових груп завершать підготовку, після чого ворог намагатиметься перекинути їх на передові позиції і застосувати для штурмових дій.
