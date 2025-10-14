Рашисты готовят новые штурмовые группы для усиления боев на Ореховском направлении, - Силы обороны юга

Российские захватчики готовят новые штурмовые группы с целью усиления атак на Ореховском направлении.

Об этом заявил спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным нашей разведки, противник готовит в учебных центрах и полигонах, которые расположены на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Херсонской областей, новые штурмовые группы для того, чтобы активизировать штурмы именно на Ореховском направлении, на участках Каменское-Приморское-Степное-Токмачка-Новоандреевка-Новоданиловка и Малые Щербаки", - отметил спикер.

Волошин предполагает, что через неделю-две, а возможно и позже, некоторые из этих штурмовых групп завершат подготовку, после чего враг будет пытаться перебросить их на передовые позиции и применить для штурмовых действий.

