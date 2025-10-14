РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10183 посетителя онлайн
Новости Боевые действия на юге Боевые действия на Ореховском направлении
332 3

Рашисты готовят новые штурмовые группы для усиления боев на Ореховском направлении, - Силы обороны юга

Бои на Ореховском направлении: РФ готовит штурмовые группы

Российские захватчики готовят новые штурмовые группы с целью усиления атак на Ореховском направлении.

Об этом заявил спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным нашей разведки, противник готовит в учебных центрах и полигонах, которые расположены на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Херсонской областей, новые штурмовые группы для того, чтобы активизировать штурмы именно на Ореховском направлении, на участках Каменское-Приморское-Степное-Токмачка-Новоандреевка-Новоданиловка и Малые Щербаки", - отметил спикер.

Волошин предполагает, что через неделю-две, а возможно и позже, некоторые из этих штурмовых групп завершат подготовку, после чего враг будет пытаться перебросить их на передовые позиции и применить для штурмовых действий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Силы обороны юга (454)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мільйон дронів члєнограя спинять кацапів.
показать весь комментарий
14.10.2025 14:05 Ответить
Головне на території України. Туди повинні діставати наші ракети, так чому ми тільки констатуємо, а не знищуємо
показать весь комментарий
14.10.2025 15:28 Ответить
 
 