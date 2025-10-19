Окупанти намагаються створювати "кілл-зони" для подальших штурмів, - Сили оборони Півдня

Наразі російські окупанти намагаються активно створювати так звані "кілл-зони" на Півдні, для того, щоб згодом проводити там штурми.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Тактика ворога

"Противник намагається створити "кілл-зону" - зону, де немає вцілілих будівель, укриттів чи укріплень, щоб згодом проводити на тому чи іншому напрямку штурмові дії, намагаючись просунутись. Таку тактику він застосовує майже скрізь", - сказав Волошин.

За його словами, на півдні України російські війська вже майже три роки не мають жодних суттєвих успіхів.

"Лінія бойового зіткнення залишається незмінною. Саме тому командування російських військ вирішило знищувати всю забудову та інфраструктуру у прифронтових містах і селах", - пояснив речник.

Обстріли

Волошин додав, що ворог значно збільшив кількість коригованих авіабомб, артилерійських обстрілів і ударів дронами-камікадзе.

"Фактично щодня ворог посилює удари дронами-камікадзе, артобстріли, використовує більше боєприпасів і не припиняє штурмові дії. Кілька таких штурмових дій відбулися минулої доби, і вже цієї доби противник знову проводить штурми на одному з напрямків", - зазначив Волошин.

Також, за його словами, росіяни активно обстрілюють населені пункти поблизу лінії бойового зіткнення.

Обстановка на добу

"Зокрема, за минулу добу ми зафіксували близько трьох десятків обстрілів і ударів по населених пунктах. Крім того, ворог здійснив понад 260 артобстрілів наших позицій, використавши більш як 1100 боєприпасів", - сказав він.

Як повідомлялося, Волошин також заявив, що окупанти зараз не розглядають захоплення острівної зони на лівому березі Херсонщини, але повністю не відмовилися від цього.