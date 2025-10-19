Оккупанты пытаются создавать "килл-зоны" для дальнейших штурмов, - Силы обороны Юга

Сейчас российские оккупанты пытаются активно создавать так называемые "килл-зоны" на Юге, для того, чтобы впоследствии проводить там штурмы.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Тактика врага

"Противник пытается создать "килл-зону" - зону, где нет уцелевших зданий, укрытий или укреплений, чтобы впоследствии проводить на том или ином направлении штурмовые действия, пытаясь продвинуться. Такую тактику он применяет почти везде", - сказал Волошин.

По его словам, на юге Украины российские войска уже почти три года не имеют никаких существенных успехов.

"Линия боевого соприкосновения остается неизменной. Именно поэтому командование российских войск решило уничтожать всю застройку и инфраструктуру в прифронтовых городах и селах", - пояснил спикер.

Обстрелы

Волошин добавил, что враг значительно увеличил количество корректируемых авиабомб, артиллерийских обстрелов и ударов дронами-камикадзе.

"Фактически ежедневно враг усиливает удары дронами-камикадзе, артобстрелы, использует больше боеприпасов и не прекращает штурмовые действия. Несколько таких штурмовых действий состоялись за прошедшие сутки, и уже в эти сутки противник снова проводит штурмы на одном из направлений", - отметил Волошин.

Также, по его словам, россияне активно обстреливают населенные пункты вблизи линии боевого соприкосновения.

Обстановка на сутки

"В частности, за минувшие сутки мы зафиксировали около трех десятков обстрелов и ударов по населенным пунктам. Кроме того, враг совершил более 260 артобстрелов наших позиций, использовав более 1100 боеприпасов", - сказал он.

Как сообщалось, Волошин также заявил, что оккупанты сейчас не рассматривают захват островной зоны на левом берегу Херсонщины, но полностью не отказались от этого.