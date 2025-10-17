На юге РФ уменьшает использование дронов из-за плохой видимости, но усиливает артобстрелы и штурмы, - Силы обороны
На юге Украины российские оккупационные войска в дни с неблагоприятной погодой снижают применение беспилотников, однако увеличивают интенсивность артиллерийских обстрелов и могут активизировать штурмовые действия.
Об этом в телеэфире сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, враг реже использует дроны-разведчики, дроны-камикадзе и БПЛА во время плохой видимости, но в то же время усиливает обстрелы и применяет больше боеприпасов. Кроме того, противник осуществляет поэтапную переброску личного состава штурмовых подразделений на передовые позиции, откуда планируются наступления.
"Один из этапов, на котором мы пытаемся его (врага - ред.) остановить, - это переброска личного состава на передовые позиции, поэтому мы стараемся бить их раньше. Когда погодные условия ухудшены, он будет пытаться делать это интенсивнее", - отметил Волошин.
Силы обороны Украины отслеживают места сосредоточения противника и планируют действовать на опережение, чтобы снизить количество штурмов и сохранить позиции.
