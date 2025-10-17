На півдні РФ зменшує використання дронів через погану видимість, але посилює артобстріли та штурми, - Сили оборони

На півдні України російські окупаційні війська у дні з несприятливою погодою знижують застосування безпілотників, проте збільшують інтенсивність артилерійських обстрілів та можуть активізувати штурмові дії.

Про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог рідше використовує дрони-розвідники, дрони-камікадзе та БПЛА під час поганої видимості, але водночас посилює обстріли та застосовує більше боєприпасів. Крім того, противник здійснює поетапне перекидання особового складу штурмових підрозділів на передові позиції, звідки плануються наступи.

"Один із етапів, на якому ми намагаємось його (ворога - ред.) зупинити, - це перекидання особового складу на передові позиції, тому ми намагаємось бити їх раніше. Коли погодні умови погіршені, він намагатиметься робити це інтенсивніше", - зазначив Волошин.

Сили оборони України відстежують місця зосередження противника та планують діяти на випередження, щоб знизити кількість штурмів і зберегти позиції.

