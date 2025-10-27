УКР
Батальйон SIGNUM розбив логістику окупантів на Лиманському напрямку: уражено шість одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM продовжують знищувати логістику ворога на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили шість одиниць техніки противника:

  • мотоцикл,

  • УАЗ "Патріот",

  • "Ниву",

  • легковий автомобіль під накриттям,

  • два УАЗи "Буханка".

"Усі ці вузли ворожої логістики припинили існування", - прокоментували бійці під відео.

Раніше повідомлялося, що дрони "SIGNUM" знищили два танки, міномет та гармату окупантів на Лиманському напрямку.

добре....
