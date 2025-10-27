Батальйон SIGNUM розбив логістику окупантів на Лиманському напрямку: уражено шість одиниць ворожої техніки. ВIДЕО
Пілоти батальйону SIGNUM продовжують знищувати логістику ворога на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили шість одиниць техніки противника:
-
мотоцикл,
-
УАЗ "Патріот",
-
"Ниву",
-
легковий автомобіль під накриттям,
-
два УАЗи "Буханка".
"Усі ці вузли ворожої логістики припинили існування", - прокоментували бійці під відео.
Раніше повідомлялося, що дрони "SIGNUM" знищили два танки, міномет та гармату окупантів на Лиманському напрямку.
