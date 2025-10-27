УКР
Перший окупант розлетівся на шматки, другий згорів на попіл: ударні дрони "Птахів Мадяра" знищують загарбників. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" продовжують нищити окупантів на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони влучили у двох російських військових, які рухалися відкритою місцевістю.

На опублікованих кадрах видно, як перший загарбник розлітається від влучання, а від другого залишається лише попіл.

Також бійці повідомили, що за 25 днів жовтня підрозділ ліквідував 6368 окупантів.

Раніше повідомлялося, що дрони "Птахів Мадяра" ліквідували двох російських штурмовиків.

армія рф (19209) знищення (8587) дрони (6174) Сили безпілотних систем (263) 414 Птахи Мадяра (83)
Топ коментарі
+6
Без шансів. Хлопці профі. Слава ЗСУ!
27.10.2025 18:29 Відповісти
+6
"Віслюки" не донесли поклажу.. Один ніс "горючку", а другий - РПГ
27.10.2025 18:31 Відповісти
+2
другий був "тюпішь руссішь!" - з корінних масквачєй ))
27.10.2025 18:32 Відповісти
27.10.2025 18:29 Відповісти
27.10.2025 18:31 Відповісти
27.10.2025 18:32 Відповісти
Ви буря? Как я рад. Бум.....
27.10.2025 18:42 Відповісти
*********, по заслузі!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!
27.10.2025 18:57 Відповісти
Таке враження що можна було б вживати трохи меньшi бомби, так мовити, економити аммо. Тож якщо навiть орок буде поранений, то економiчно бiльш вигiдно для нас.
27.10.2025 19:02 Відповісти
заряд, мабуть, вирахуваний досвідом на різні випадки:
не пряме влучання - відхилення із-за РЕБ або маневрова ціль
ціль - "не віслюк" із БК або легкозаймистими...

А так - РАЗ і "контролити" навіть не потрібно!
27.10.2025 19:35 Відповісти
Шёл кацап, он же бурят.
Встретил дрона, тот был рад.
Разговор не получился.
Бум-Бабах у них случился!
27.10.2025 19:10 Відповісти
Жадность фраеров сгубила а ведь могли спокойно собирать на болотах бутылки и жрать бояру, так нет захотели стать миллионерами...
27.10.2025 19:41 Відповісти
це були якісь таджики
де і коли українці перетинались з тими
шахіншахами, що вони йдуть нас вбивати?
27.10.2025 19:57 Відповісти
одноразові орки несли одноразові гранатомети..тому померли швидко..
27.10.2025 20:05 Відповісти
 
 