Перший окупант розлетівся на шматки, другий згорів на попіл: ударні дрони "Птахів Мадяра" знищують загарбників. ВIДЕО
Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" продовжують нищити окупантів на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони влучили у двох російських військових, які рухалися відкритою місцевістю.
На опублікованих кадрах видно, як перший загарбник розлітається від влучання, а від другого залишається лише попіл.
Також бійці повідомили, що за 25 днів жовтня підрозділ ліквідував 6368 окупантів.
Раніше повідомлялося, що дрони "Птахів Мадяра" ліквідували двох російських штурмовиків.
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!
не пряме влучання - відхилення із-за РЕБ або маневрова ціль
ціль - "не віслюк" із БК або легкозаймистими...
А так - РАЗ і "контролити" навіть не потрібно!
Встретил дрона, тот был рад.
Разговор не получился.
Бум-Бабах у них случился!
де і коли українці перетинались з тими
шахіншахами, що вони йдуть нас вбивати?