Перший окупант розлетівся на шматки, другий згорів на попіл: ударні дрони "Птахів Мадяра" знищують загарбників. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" продовжують нищити окупантів на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони влучили у двох російських військових, які рухалися відкритою місцевістю.

На опублікованих кадрах видно, як перший загарбник розлітається від влучання, а від другого залишається лише попіл.

Також бійці повідомили, що за 25 днів жовтня підрозділ ліквідував 6368 окупантів.

Раніше повідомлялося, що дрони "Птахів Мадяра" ліквідували двох російських штурмовиків.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники відбили штурм окупантів на Донеччині: знищено 14 одиниць техніки та 50 військових РФ. ВIДЕО