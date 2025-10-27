Прикордонники відбили штурм окупантів на Донеччині: знищено 14 одиниць техніки та 50 військових РФ. ВIДЕО

Прикордонний підрозділ "Фенікс" відбив штурм окупантів і знищив їхню техніку на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська, прикриваючись сильним дощем, намагалися просунутися вглиб позицій Сил оборони, залучивши близько 15 одиниць важкої техніки.

Оператори дронів спільно з суміжними підрозділами уразили 14 ворожих машин та ліквідували близько 50 окупантів.

У дописі до оприлюдненого відео зазначається, що за жовтень це вже четвертий відбитий штурм росіян на цьому напрямку.

Також раніше повідомлялося, що Сили оборони відбили масштабний штурм росіян на Оріхівському напрямку: ворог зазнав втрат.

