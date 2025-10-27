413 0
Прикордонники відбили штурм окупантів на Донеччині: знищено 14 одиниць техніки та 50 військових РФ. ВIДЕО
Прикордонний підрозділ "Фенікс" відбив штурм окупантів і знищив їхню техніку на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська, прикриваючись сильним дощем, намагалися просунутися вглиб позицій Сил оборони, залучивши близько 15 одиниць важкої техніки.
Оператори дронів спільно з суміжними підрозділами уразили 14 ворожих машин та ліквідували близько 50 окупантів.
У дописі до оприлюдненого відео зазначається, що за жовтень це вже четвертий відбитий штурм росіян на цьому напрямку.
Також раніше повідомлялося, що Сили оборони відбили масштабний штурм росіян на Оріхівському напрямку: ворог зазнав втрат.
