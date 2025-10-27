УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9255 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Відбиття штурму
413 0

Прикордонники відбили штурм окупантів на Донеччині: знищено 14 одиниць техніки та 50 військових РФ. ВIДЕО

Прикордонний підрозділ "Фенікс" відбив штурм окупантів і знищив їхню техніку на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська, прикриваючись сильним дощем, намагалися просунутися вглиб позицій Сил оборони, залучивши близько 15 одиниць важкої техніки.

Оператори дронів спільно з суміжними підрозділами уразили 14 ворожих машин та ліквідували близько 50 окупантів.

У дописі до оприлюдненого відео зазначається, що за жовтень це вже четвертий відбитий штурм росіян на цьому напрямку.

Також раніше повідомлялося, що Сили оборони відбили масштабний штурм росіян на Оріхівському напрямку: ворог зазнав втрат.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відбили штурм та знищили 22 одиниці техніки окупантів на Запоріжжі: бойова робота 17-го армійського корпусу. ВIДЕО

армія рф (19209) Держприкордонслужба ДПСУ (6526) прикордонники (1135) танк (2139) штурм (283) знищення (8587) Донецька область (9920) ЗСУ (8059) дрони (6174) БМП (421) ББМ (32) Сили безпілотних систем (263)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 