Пограничники уничтожили 5 блиндажей, антенну и оккупантов на Курском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Сталевий кордон" уничтожают логистику врага на Курском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили пять укрытий и радиолокационную антенну противника.

В результате боевой работы ударных беспилотников также был уничтожен личный состав оккупантов.

Видео пограничники обнародовали в своем официальном телеграмм-канале.

