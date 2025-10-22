РУС
Пограничники уничтожили 5 блиндажей, антенну и оккупантов на Курском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Сталевий кордон" уничтожают логистику врага на Курском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили пять укрытий и радиолокационную антенну противника.

В результате боевой работы ударных беспилотников также был уничтожен личный состав оккупантов.

Видео пограничники обнародовали в своем официальном телеграмм-канале.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что Пограничники бригады "Сталевий кордон" нанесли удары по вражеским позициям и военным РФ на Курском направлении.

*********, ******* і чекають вогника, від Миних Хліборобів з України!
показать весь комментарий
22.10.2025 16:46 Ответить
Осінь! Листопад ще попереду... Без маскування результат буде ще кращим!
показать весь комментарий
22.10.2025 17:07 Ответить
 
 