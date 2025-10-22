241 2
Пограничники уничтожили 5 блиндажей, антенну и оккупантов на Курском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады "Сталевий кордон" уничтожают логистику врага на Курском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили пять укрытий и радиолокационную антенну противника.
В результате боевой работы ударных беспилотников также был уничтожен личный состав оккупантов.
Видео пограничники обнародовали в своем официальном телеграмм-канале.
Ранее сообщалось, что Пограничники бригады "Сталевий кордон" нанесли удары по вражеским позициям и военным РФ на Курском направлении.
Oleksandr Valovyi
Luk Viktor
