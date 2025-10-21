445 2
Дрон попал - с оккупанта посыпались искры. ВИДЕО
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" совместно с пилотами подразделения "Стрикс" ликвидировали оккупанта на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, разведрота обнаружила противника и передала координаты операторам дронов, которые нанесли точный удар по захватчику.
Вследствие взрыва с военного РФ посыпались искры, а украинские бойцы иронично комментируют это под видео: "Российский штурмовик на прощание ярко салютует".
Ранее сообщалось, что Бойцы подразделения Sky Wars из 47-й ОМБр "Магура" уничтожили два десятка российских беспилотников с помощью зенитных дронов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luka Lukich #363772
показать весь комментарий22.10.2025 00:21 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
олег иванов #434516
показать весь комментарий22.10.2025 00:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль