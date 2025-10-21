РУС
445 2

Дрон попал - с оккупанта посыпались искры. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" совместно с пилотами подразделения "Стрикс" ликвидировали оккупанта на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведрота обнаружила противника и передала координаты операторам дронов, которые нанесли точный удар по захватчику.

Вследствие взрыва с военного РФ посыпались искры, а украинские бойцы иронично комментируют это под видео: "Российский штурмовик на прощание ярко салютует".

Ранее сообщалось, что Бойцы подразделения Sky Wars из 47-й ОМБр "Магура" уничтожили два десятка российских беспилотников с помощью зенитных дронов.

Смотрите также: Дроны-камикадзе украинского производства уничтожили автомобиль и радиолокационную антенну врага. ВИДЕО

армия РФ (20982) уничтожение (8216) дроны (5158) 47 отдельная механизированная бригада (276) Силы беспилотных систем (252)
Сортировать:
По ходу, андроїда замочили.
показать весь комментарий
22.10.2025 00:21 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2025 00:36 Ответить
 
 