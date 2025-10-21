Дрон попал - с оккупанта посыпались искры. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" совместно с пилотами подразделения "Стрикс" ликвидировали оккупанта на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведрота обнаружила противника и передала координаты операторам дронов, которые нанесли точный удар по захватчику.

Вследствие взрыва с военного РФ посыпались искры, а украинские бойцы иронично комментируют это под видео: "Российский штурмовик на прощание ярко салютует".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что Бойцы подразделения Sky Wars из 47-й ОМБр "Магура" уничтожили два десятка российских беспилотников с помощью зенитных дронов.

Смотрите также: Дроны-камикадзе украинского производства уничтожили автомобиль и радиолокационную антенну врага. ВИДЕО