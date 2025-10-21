Дрон влучив - з окупанта посипалися іскри. ВIДЕО

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" спільно з пілотами підрозділу "Стрікс" ліквідували окупанта на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідрота виявила противника та передала координати операторам дронів, які завдали точного удару по загарбнику.

Внаслідок вибуху з військового РФ посипалися іскри, а українські бійці іронічно коментують це під відео: "Російський штурмовик на прощання яскраво салютує".

