Дрони-камікадзе українського виробництва знищили автівку та радіолокаційну антену ворога. ВIДЕО
Бійці 114-ї бригади підрозділу "Стрікс" знищують ворожу техніку на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів-камікадзе українського виробництва уразили замасковану автівку та радіолокаційну антену окупантів.
Відео своєї роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що Прикордонники РУБпАК "СТРІКС" знищили техніку та укріплення ворога на Південно-Слобожанському напрямку
