Дрони-камікадзе українського виробництва знищили автівку та радіолокаційну антену ворога. ВIДЕО

Бійці 114-ї бригади підрозділу "Стрікс" знищують ворожу техніку на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів-камікадзе українського виробництва уразили замасковану автівку та радіолокаційну антену окупантів.

Відео своєї роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

