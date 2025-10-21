Дроны-камикадзе украинского производства уничтожили автомобиль и радиолокационную антенну врага. ВИДЕО
Бойцы 114-й бригады подразделения "Стрикс" уничтожают вражескую технику на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов-камикадзе украинского производства поразили замаскированную машину и радиолокационную антенну оккупантов.
Видео своей работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Пограничники РУБпАК "СТРИКС" уничтожили технику и укрепления врага на Южно-Слобожанском направлении.
