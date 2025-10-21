РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7539 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
480 0

Дроны-камикадзе украинского производства уничтожили автомобиль и радиолокационную антенну врага. ВИДЕО

Бойцы 114-й бригады подразделения "Стрикс" уничтожают вражескую технику на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов-камикадзе украинского производства поразили замаскированную машину и радиолокационную антенну оккупантов.

Видео своей работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что Пограничники РУБпАК "СТРИКС" уничтожили технику и укрепления врага на Южно-Слобожанском направлении.

Смотрите также: Пограничники подразделения "Феникс" уничтожили танк, РЭБ "Штора" и более 30 оккупантов под Константиновкой. ВИДЕО

Автор: 

авто (4263) армия РФ (20982) беспилотник (4445) уничтожение (8216) ВСУ (7027) Силы беспилотных систем (250)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 