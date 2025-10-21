468 1
Пограничники подразделения "Феникс" уничтожили танк, РЭБ "Штора" и более 30 оккупантов под Константиновкой. ВИДЕО
Пограничники подразделения "Феникс" уничтожили технику оккупантов в направлении Константиновки, что на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными дронами было ликвидировано 30 оккупантов и поражено 6 единиц техники:
- Танк Т-62
- 3 автомобиля
- Квадроцикл
- Средство РЭБ "Штора"
Видео боевой работы пограничники обнародовали в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Пограничники подразделения "Феникс" отразили штурм РФ на Донетчине.
Армія! Мова! Віра! Прикордонники, боронять Україну, поки їх керовнік в Києві, заробляє собі дєньох, «діткам на Мівіну», виконуючи забаганки єрмака-зеленського!!
Потім, він буде нести галіматню, що його примушували до цього, ******вські помічники ригоАНАЛІВ