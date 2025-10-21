РУС
Пограничники подразделения "Феникс" уничтожили танк, РЭБ "Штора" и более 30 оккупантов под Константиновкой. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Феникс" уничтожили технику оккупантов в направлении Константиновки, что на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными дронами было ликвидировано 30 оккупантов и поражено 6 единиц техники:

  • Танк Т-62
  • 3 автомобиля
  • Квадроцикл
  • Средство РЭБ "Штора"

Видео боевой работы пограничники обнародовали в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Пограничники подразделения "Феникс" отразили штурм РФ на Донетчине.

армия РФ (20982) Госпогранслужба (6940) пограничники (1603) уничтожение (8216) Донецкая область (11046) дроны (5158) Покровский район (1105) Константиновка (45)
Ось цим **********, і прийшов ****** день від прутня!
Армія! Мова! Віра! Прикордонники, боронять Україну, поки їх керовнік в Києві, заробляє собі дєньох, «діткам на Мівіну», виконуючи забаганки єрмака-зеленського!!
Потім, він буде нести галіматню, що його примушували до цього, ******вські помічники ригоАНАЛІВ
21.10.2025 21:27 Ответить
 
 