686 10
Дроны Третьего армейского корпуса уничтожили 12 оккупантов, технику и наземный роботизированный комплекс. ВИДЕО
Операторы дронов Третьего армейского корпуса продолжают уничтожать логистику и личный состав врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными беспилотниками было уничтожено 12 оккупантов, 5 мотоциклов и укрытие.
Также был поражен замаскированный наземный роботизированный комплекс.
Видео боевой работы бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что воины Третьей штурмовой бригады 3-го АК ликвидировали российскую ДРГ на Лиманском направлении.
Топ комментарии
+2 Luk Viktor
показать весь комментарий21.10.2025 20:00 Ответить Ссылка
+2 Begemot Pepa
показать весь комментарий21.10.2025 20:01 Ответить Ссылка
+2 Begemot Pepa
показать весь комментарий21.10.2025 20:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А інші підрозділи не можуть відео викладати?
Чи тільки ОПа дозволяє "вибраним"?
але, тепер про нього і не чутно.
перелякались народної любові до роберта?
останнім часом на фронті воює виключно третій корпус з білецьким та сбу з малюком.
залужний всьо!
десь там далеко внизу. не видно і не чутно.
і взагалі, він не давав згоди не вибори.
запекла боротьба за друге місце між білецьким і будановим.
і тигипко.
але, насправді буде притула!
і стерненко, ген прокурор.