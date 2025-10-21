РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9453 посетителя онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
686 10

Дроны Третьего армейского корпуса уничтожили 12 оккупантов, технику и наземный роботизированный комплекс. ВИДЕО

Операторы дронов Третьего армейского корпуса продолжают уничтожать логистику и личный состав врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными беспилотниками было уничтожено 12 оккупантов, 5 мотоциклов и укрытие.

Также был поражен замаскированный наземный роботизированный комплекс.

Видео боевой работы бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что воины Третьей штурмовой бригады 3-го АК ликвидировали российскую ДРГ на Лиманском направлении.

Смотрите также: Украинская ДРГ уничтожила три укрытия и 13 оккупантов на Сумском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20982) уничтожение (8216) дроны (5158) Третий армейский корпус (31) НРК наземный роботизированный комплекс (19)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Молодці! Респект!
А інші підрозділи не можуть відео викладати?
Чи тільки ОПа дозволяє "вибраним"?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:00 Ответить
+2
помітили?
останнім часом на фронті воює виключно третій корпус з білецьким та сбу з малюком.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:01 Ответить
+2
ви шо, не приймали участь у опитуваннях кміс?
залужний всьо!
десь там далеко внизу. не видно і не чутно.
і взагалі, він не давав згоди не вибори.
запекла боротьба за друге місце між білецьким і будановим.
і тигипко.
але, насправді буде притула!
і стерненко, ген прокурор.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці! Респект!
А інші підрозділи не можуть відео викладати?
Чи тільки ОПа дозволяє "вибраним"?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:00 Ответить
на мадярі з дуру вирішили хайпонути, перелякались.
але, тепер про нього і не чутно.
перелякались народної любові до роберта?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:03 Ответить
Якщо "Мадяр" анонімно знищить "Дружбу" або Кримський міст - він може навіть Залужному .... скласти конкуренцію! Його "тупа указка" на початкових відео може перетворитися в "гострий кінець"!!!
показать весь комментарий
21.10.2025 20:14 Ответить
помітили?
останнім часом на фронті воює виключно третій корпус з білецьким та сбу з малюком.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:01 Ответить
біленький йде проти залужного чи парелельно?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:04 Ответить
вибачаюсь - "перпендикулярно "
показать весь комментарий
21.10.2025 20:05 Ответить
ви шо, не приймали участь у опитуваннях кміс?
залужний всьо!
десь там далеко внизу. не видно і не чутно.
і взагалі, він не давав згоди не вибори.
запекла боротьба за друге місце між білецьким і будановим.
і тигипко.
але, насправді буде притула!
і стерненко, ген прокурор.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:11 Ответить
Вашу аналітикою я захоплююся - все розклали по поличках....
показать весь комментарий
21.10.2025 20:15 Ответить
всем кацапсинским жмурам крипчайшыва сибирскава здаровля!
показать весь комментарий
21.10.2025 20:18 Ответить
и пламинный привет ат *****
показать весь комментарий
21.10.2025 20:21 Ответить
 
 