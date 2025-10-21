741 10
Дрони Третього армійського корпусу знищили 12 окупантів, техніку та наземний роботизований комплекс. ВIДЕО
Оператори дронів Третього армійського корпусу продовжують знищувати логістику та особовий склад ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними безпілотниками було знищено 12 окупантів, 5 мотоциклів та укриття.
Також було уражено замаскований наземний роботизований комплекс.
Відео бойової роботи бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що воїни Третьої штурмової бригади 3-го АК ліквідували російську ДРГ на Лиманському напрямку.
