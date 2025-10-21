УКР
741 10

Дрони Третього армійського корпусу знищили 12 окупантів, техніку та наземний роботизований комплекс. ВIДЕО

Оператори дронів Третього армійського корпусу продовжують знищувати логістику та особовий склад ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними безпілотниками було знищено 12 окупантів, 5 мотоциклів та укриття.

Також було уражено замаскований наземний роботизований комплекс.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що воїни Третьої штурмової бригади 3-го АК ліквідували російську ДРГ на Лиманському напрямку.

Дивіться також: Українська ДРГ знищила три укриття та 13 окупантів на Сумському напрямку. ВIДЕО

+2
Молодці! Респект!
А інші підрозділи не можуть відео викладати?
Чи тільки ОПа дозволяє "вибраним"?
21.10.2025 20:00 Відповісти
+2
помітили?
останнім часом на фронті воює виключно третій корпус з білецьким та сбу з малюком.
21.10.2025 20:01 Відповісти
+2
ви шо, не приймали участь у опитуваннях кміс?
залужний всьо!
десь там далеко внизу. не видно і не чутно.
і взагалі, він не давав згоди не вибори.
запекла боротьба за друге місце між білецьким і будановим.
і тигипко.
але, насправді буде притула!
і стерненко, ген прокурор.
21.10.2025 20:11 Відповісти
