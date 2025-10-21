УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8907 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
869 4

Українська ДРГ знищила три укриття та 13 окупантів на Сумському напрямку. ВIДЕО

Українська диверсійно-розвідувальна група у взаємодії з операторами БпЛА знищили противника на Сумському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергового рейду Сил оборони було зачищено три ворожих укриття та ліквідовано 13 російських військових.

Бійці оприлюднили відео бойової роботи у своєму телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також: Окупанти підірвали себе гранатами після атаки дронами 3-ї бригади "Спартан". ВIДЕО 18+

армія рф (19143) Сумська область (4353) знищення (8540) ЗСУ (8041) ДРГ (135)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вас там не глючить ? Пост з тим відео про ССО на сторінці нижче і в топі)
показати весь коментар
21.10.2025 18:34 Відповісти
Жнеца пожали 🤣
показати весь коментар
21.10.2025 18:36 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 18:54 Відповісти
не унывайте, пацаны!.... все кацапсинским жмурам крипчайшыва здаровля!
показати весь коментар
21.10.2025 19:21 Відповісти
 
 