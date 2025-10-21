Українська ДРГ знищила три укриття та 13 окупантів на Сумському напрямку. ВIДЕО

Українська диверсійно-розвідувальна група у взаємодії з операторами БпЛА знищили противника на Сумському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергового рейду Сил оборони було зачищено три ворожих укриття та ліквідовано 13 російських військових.

Бійці оприлюднили відео бойової роботи у своєму телеграм-каналі.

