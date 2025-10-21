Українська ДРГ знищила три укриття та 13 окупантів на Сумському напрямку. ВIДЕО
Українська диверсійно-розвідувальна група у взаємодії з операторами БпЛА знищили противника на Сумському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергового рейду Сил оборони було зачищено три ворожих укриття та ліквідовано 13 російських військових.
Бійці оприлюднили відео бойової роботи у своєму телеграм-каналі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Maksym Chernomaz
показати весь коментар21.10.2025 18:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alessandro Moretti
показати весь коментар21.10.2025 18:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Pavlo Z
показати весь коментар21.10.2025 18:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Pavlo Z
показати весь коментар21.10.2025 19:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль