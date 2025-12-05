Мобілізованих тепер розподілятимуть між військовими частинами ще до початку БЗВП, - Паліса

Заступник керівника ОП Павло Паліса за результатами Ставки верховного головнокомандувача розповів, як працюватиме новий механізм розподілу особового складу між бригадами на фронті. На його думку, відтепер у ЗСУ ручних рішень має стати менше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Паліса повідомив у фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Щомісячне поповнення бригад

За його словами, йдеться про новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки.

"Справедливий, рівномірний та передбачуваний. Це означає, що кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих. Ручних рішень має стати менше, а запрацювати має чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Необхідний розподіл, який дає змогу планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень, - Паліса про поповнення бригад

Що зміниться

Підготовка новобранців проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади.

Сьогодні 37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку – ці спроможності розширюватимуться.

Там, де своїх навчальних можливостей поки немає, – підготовка відбуватиметься в навчальних центрах та навчальних батальйонах армійських корпусів, але із повним супроводом інструкторів із бригади, наголошує Паліса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Палісою підготовку нових параметрів розподілу особового складу між бригадами

"Для бригад – це прогнозованість, можливість формувати свої навчальні цикли, злагоджувати підрозділи, працювати з людьми системніше. Це крок, який давно назрів, і який напряму впливає на стійкість лінії бойового зіткнення.

Разом з Генеральним штабом та командирами ми продовжуємо працювати над деталями впровадження. Головне – щоб ця система працювала чесно, однаково для всіх і допомагала тим, хто сьогодні тримає оборону", - додав заступник голови ОП.