Мобілізованих тепер розподілятимуть між військовими частинами ще до початку БЗВП, - Паліса
Заступник керівника ОП Павло Паліса за результатами Ставки верховного головнокомандувача розповів, як працюватиме новий механізм розподілу особового складу між бригадами на фронті. На його думку, відтепер у ЗСУ ручних рішень має стати менше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Паліса повідомив у фейсбуці.
Щомісячне поповнення бригад
За його словами, йдеться про новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки.
"Справедливий, рівномірний та передбачуваний. Це означає, що кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих. Ручних рішень має стати менше, а запрацювати має чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу", - пояснив він.
Що зміниться
- Підготовка новобранців проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади.
- Сьогодні 37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку – ці спроможності розширюватимуться.
Там, де своїх навчальних можливостей поки немає, – підготовка відбуватиметься в навчальних центрах та навчальних батальйонах армійських корпусів, але із повним супроводом інструкторів із бригади, наголошує Паліса.
"Для бригад – це прогнозованість, можливість формувати свої навчальні цикли, злагоджувати підрозділи, працювати з людьми системніше. Це крок, який давно назрів, і який напряму впливає на стійкість лінії бойового зіткнення.
Разом з Генеральним штабом та командирами ми продовжуємо працювати над деталями впровадження. Головне – щоб ця система працювала чесно, однаково для всіх і допомагала тим, хто сьогодні тримає оборону", - додав заступник голови ОП.
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Нас розподілили ще до початку бзвп у якийсь там стрілецький батальон якоїсь там бригади. Після проходження бзвп всіх рендомно позабирали інші бригади, а попередню частину, вже без о/с відправили у ппд на "відновлення". Й так постійно, по колу, наскільки я зрозумів. В чому суть цього броунівського руху - хз.
Та тут варто просто брати тих хто пише коменти і на розмінування відправляти.
Якщо і не лахта то точно ухилянти у мамці в погребі переховуються...
Павел Ппх
фу, який же ж ти чорнопащий,
по перше я не є таки офіцер.
По друге стань струнко перед молодшим сержантом ЗСУ.
По третє я став сержантом тоді коли ти сиділо у мамці тримаючись за юбку.
В 2015 році, через півтора року після моєї самомобілізації.
їбало облтч*я повине спрямовуватись рівно у верх, але при команді ти повинен повертатаи в напрямок командира. (рівняйся на ліво, чи рівняйся на право, а бо рівняйся на командира).
Чесно кажучи технологія застаріла-бо є дрони і інша техніка враження особистого складу на шикуванях
Ти було в АТО ?
А я був гнида.
Ось і познайомилися, гнидо!
як же ж тебе розпідерасило тваринко))
А от я і багато таких як я були.
Сцикунчик ховайся і далі.
Не схожий ти на того, хто воював, несеш тилову фігню про рівняння і муштру на плацу. Напевно, і там або брешеш, або в тилу десь сидів. І нинішня війна - то зовсім інша війна, чого зараз звалив
А цей речекряк Оруелла читав? Прямо формулювання з його роману 1984