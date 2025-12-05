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Новини Реформи в армії Підготовка військових у бригадах
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Мобілізованих тепер розподілятимуть між військовими частинами ще до початку БЗВП, - Паліса

Комплектування бойових бригад ЗСУ: Паліса розповів деталі

Заступник керівника ОП Павло Паліса за результатами Ставки верховного головнокомандувача розповів, як працюватиме новий механізм розподілу особового складу між бригадами на фронті. На його думку, відтепер у ЗСУ ручних рішень має стати менше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Паліса повідомив у фейсбуці.

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Щомісячне поповнення бригад

За його словами, йдеться про новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки.

"Справедливий, рівномірний та передбачуваний. Це означає, що кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих. Ручних рішень має стати менше, а запрацювати має чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Необхідний розподіл, який дає змогу планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень, - Паліса про поповнення бригад

Що зміниться

  • Підготовка новобранців проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади.
  • Сьогодні 37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку – ці спроможності розширюватимуться.

Там, де своїх навчальних можливостей поки немає, – підготовка відбуватиметься в навчальних центрах та навчальних батальйонах армійських корпусів, але із повним супроводом інструкторів із бригади, наголошує Паліса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Палісою підготовку нових параметрів розподілу особового складу між бригадами

"Для бригад – це прогнозованість, можливість формувати свої навчальні цикли, злагоджувати підрозділи, працювати з людьми системніше. Це крок, який давно назрів, і який напряму впливає на стійкість лінії бойового зіткнення.

Разом з Генеральним штабом та командирами ми продовжуємо працювати над деталями впровадження. Головне – щоб ця система працювала чесно, однаково для всіх і допомагала тим, хто сьогодні тримає оборону", - додав заступник голови ОП.

Автор: 

армія (3732) мобілізація (3452) ЗСУ (8855) Паліса Павло (65)
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Топ коментарі
+28
Якість ресурсу. Отаке ставлення до людей. Навіть офіційно. А що реально, он військова омбудсменка вчора розповідала. І Аліна Михайлова. З таким підходом на нас чекає жахлива поразка, якщо негайно не почати мобілізовувати найбільш боєздатних - силовиків, зокрема, ментів, заброньованих на 90%, щоб вони повоювали хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна, муніципальну охорону, міську вату, ДСО, охоронців, що стоять під кожним деревом чи охороняють дупи крадіїв в маєтках, молодих відставників, офіцерів, яких мільйони після кафедр, треба відправляти на фронт, хто закінчив військові навчальні заклади і т.д., а не хапати хворих людей і знущатись із них!
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05.12.2025 22:40 Відповісти
+26
О, це все міняє. Тепер в бусики будуть самі ломитись.
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05.12.2025 22:19 Відповісти
+25
Так ні з кого вже поповнювати, сзч вже до 400тисяч наблизилося, яке рівномірне? Рівномірно будуть надходити хворі , криві, косі с заразними хворобами, про це було потрібно думати 2.5 роки тому коли ще мотивація хоч якась була, зараз їх 0.0 десятих.
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05.12.2025 22:15 Відповісти
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Це ж було вже
Нас розподілили ще до початку бзвп у якийсь там стрілецький батальон якоїсь там бригади. Після проходження бзвп всіх рендомно позабирали інші бригади, а попередню частину, вже без о/с відправили у ппд на "відновлення". Й так постійно, по колу, наскільки я зрозумів. В чому суть цього броунівського руху - хз.
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06.12.2025 08:45 Відповісти
Миром аж "смердить", коли чуємо такі розмови...
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06.12.2025 10:04 Відповісти
Йой!
Та тут варто просто брати тих хто пише коменти і на розмінування відправляти.
Якщо і не лахта то точно ухилянти у мамці в погребі переховуються...
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06.12.2025 10:37 Відповісти
Черговий втікач-офіцер покидьок-зловтішач. Тебе б на розмінування відправити.
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06.12.2025 12:46 Відповісти
Павел Ппх
Павел Ппх

фу, який же ж ти чорнопащий,
по перше я не є таки офіцер.
По друге стань струнко перед молодшим сержантом ЗСУ.
По третє я став сержантом тоді коли ти сиділо у мамці тримаючись за юбку.
В 2015 році, через півтора року після моєї самомобілізації.
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06.12.2025 13:36 Відповісти
стать струнко- стояти рівно, утримуючи каблуки підошв поряд, а носки в приблизно 15-20 градусас.
їбало облтч*я повине спрямовуватись рівно у верх, але при команді ти повинен повертатаи в напрямок командира. (рівняйся на ліво, чи рівняйся на право, а бо рівняйся на командира).
Чесно кажучи технологія застаріла-бо є дрони і інша техніка враження особистого складу на шикуванях
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06.12.2025 13:46 Відповісти
Чувак, не бухай!
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06.12.2025 17:24 Відповісти
а це допоможе тобі стати струнко і не вихляти?
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06.12.2025 19:34 Відповісти
Той хто воював, ніколи так не напише. Для нього то болить, що розстрілюють людей на шикуваннях. Так що не бреши, черговий офіцер-втікач, да і служба та навіть АТО і нинішня бійня - це зовсім різні речі.
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06.12.2025 23:34 Відповісти
Коли ця влада розжалує хоча б таких як ти, що наплювали на присягу і пишуть з-за кордону.
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06.12.2025 12:48 Відповісти
підскажи мені чмо як я повинен виконувати цей обов*язок третій раз підряд, якщо ти чмо і перший раз його не виконало?
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06.12.2025 13:51 Відповісти
Ти було на срочці?
Ти було в АТО ?
А я був гнида.
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06.12.2025 13:53 Відповісти
"А я був гнида."(с)
Ось і познайомилися, гнидо!
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06.12.2025 21:02 Відповісти
йой!
як же ж тебе розпідерасило тваринко))
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06.12.2025 22:03 Відповісти
БOба и БOба (фр. ВоBá ВоBá #541785)- два долбо#Ба!
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06.12.2025 22:42 Відповісти
В березні 14-го ще навіть АТО не було. Тоді не було воєнного стану, а у мене було написано непридатний в мирний час.
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07.12.2025 08:41 Відповісти
Воєнного стану не було ні в 14-му, ні в 15-му.
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07.12.2025 08:44 Відповісти
агаж, і тебе там теж небуло як добровольця.
А от я і багато таких як я були.
Сцикунчик ховайся і далі.
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07.12.2025 14:52 Відповісти
Мене по здоров'ю не брали.
Не схожий ти на того, хто воював, несеш тилову фігню про рівняння і муштру на плацу. Напевно, і там або брешеш, або в тилу десь сидів. І нинішня війна - то зовсім інша війна, чого зараз звалив
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06.12.2025 23:37 Відповісти
та я взагалі усі 30 місяців невіноньки з березня 2014 в штабі писарем прослужив..
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07.12.2025 14:56 Відповісти
Яким ще писарем, ти в минулому сторіччі загубився чи що? Годі байок, не був ти навіть писарем. А зараз наплював на присягну і втік.
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07.12.2025 18:58 Відповісти
Пофігу вже всі ці потуги
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06.12.2025 11:14 Відповісти
З 19 року по іншому бути і не могло - мудрий український нарід все для цього зробив, більшість у всякому випадку.
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06.12.2025 13:26 Відповісти
'поставити стабільну, визначену кількість мобілізованих'...

А цей речекряк Оруелла читав? Прямо формулювання з його роману 1984
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06.12.2025 12:27 Відповісти
Більшість СЗЧ відбувається по дорозі з навчального центру до бригади. Тому ресурс треба постійно охороняти до прибуття на нуль. А з нуля ресурс точно не збіжить.
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06.12.2025 13:31 Відповісти
То так і незрозуміло, якщо одразу в бойову частина, яка там БЗВП, там не до того. Будуть кидати на смерть тих, хто ніколи не тримав зброї в руках?
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06.12.2025 13:33 Відповісти
Зараз воюють переважно дронами, а не зброєю. А піхота це лише приманка для дронів. Головне заповнити окопи на нулі ресурсом. Головна зброя піхоти зараз звичайна лопата, щоб найглибше закопатись від дронів.
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06.12.2025 13:38 Відповісти
Піхота займає території і вивішує прапори.
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06.12.2025 23:41 Відповісти
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