Зеленський обговорив із Палісою підготовку нових параметрів розподілу особового складу між бригадами

Президент Володимир Зеленський обговорив із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою роботу над підготовкою деталей рішення щодо нових параметрів розподілу особового складу між бойовими бригадами.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нові параметри розподілу особового складу

"Готуємо деталі рішення щодо нових параметрів розподілу особового складу між бойовими бригадами, і це має бути дійсно раціонально", - розповів Зеленський.

Військова освіта

Окрім цього, президент обговорив із Палісою низку питань щодо військової освіти в Україні.

Також глава держави підписав укази про відзначення наших воїнів державними нагородами.

Читайте також: Поповнення бригад людьми має бути переглянуто. Доручив Гнатову це опрацювати, - Зеленський

Що передувало

Нагадаємо, раніше Зеленський за результатами Ставки 26 листопада заявив, що поповнення бригад ЗСУ людьми має бути переглянуто. За його словами, це один із запитів від військових.

Читайте також: Генштаб готує рішення про справедливий розподіл військових між бригадами, - Зеленський