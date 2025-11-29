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Новини Реформи в армії
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Зеленський обговорив із Палісою підготовку нових параметрів розподілу особового складу між бригадами

Зеленський, Паліса

Президент Володимир Зеленський обговорив із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою роботу над підготовкою деталей рішення щодо нових параметрів розподілу особового складу між бойовими бригадами.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Нові параметри розподілу особового складу

"Готуємо деталі рішення щодо нових параметрів розподілу особового складу між бойовими бригадами, і це має бути дійсно раціонально", - розповів Зеленський.

Військова освіта

Окрім цього, президент обговорив із Палісою низку питань щодо військової освіти в Україні.

Також глава держави підписав укази про відзначення наших воїнів державними нагородами.

Читайте також: Поповнення бригад людьми має бути переглянуто. Доручив Гнатову це опрацювати, - Зеленський

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше Зеленський за результатами Ставки 26 листопада заявив, що поповнення бригад ЗСУ людьми має бути переглянуто. За його словами, це один із запитів від військових.

Читайте також: Генштаб готує рішення про справедливий розподіл військових між бригадами, - Зеленський

Автор: 

армія (3725) Зеленський Володимир (28010) ЗСУ (8819) Паліса Павло (65)
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Топ коментарі
+11
Верховний ішак знову взявся "рулити" ЗСУ. Чмо остаточно має намір знищити армію.
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29.11.2025 20:02 Відповісти
+9
цілий день Оманська ***** робить фото ..73% охлосу продемонструвати шо Царь прі делах )
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29.11.2025 19:55 Відповісти
+7
Полковник Палиса круче всяких генштабов и прочих главнокомандующих ВСУ. Аж заместитель главы ОП, решающее слово за ним.
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29.11.2025 19:56 Відповісти
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цілий день Оманська ***** робить фото ..73% охлосу продемонструвати шо Царь прі делах )
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29.11.2025 19:55 Відповісти
Полковник Палиса круче всяких генштабов и прочих главнокомандующих ВСУ. Аж заместитель главы ОП, решающее слово за ним.
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29.11.2025 19:56 Відповісти
А більш ніхто, з ясноліким фоткатись не захотів
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29.11.2025 19:59 Відповісти
ам міг стати Героєм України! Якщо би пістоль взяв...
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29.11.2025 20:27 Відповісти
так ото ж !!!!

управління це - ієрархія,
військо це - субординація

так какого хєра, питаю я вас, поверхневий говноМандувач воркує про Військо з громадянином палісою, який наразі НЕ має ніякої військової посади

паліса з військової точки зору "НІХТО і звуть його НІЯК !
паліса наразі затичка в ОПі у камуфляжі

.
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29.11.2025 20:59 Відповісти
десь читав - 73% мух 7 років переконують 25% бджіл що гавно - то мед.
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29.11.2025 19:58 Відповісти
а до цього розподіл був не раціональний на 4 рік війни ?
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29.11.2025 19:58 Відповісти
До того в Зеленського були важливіші питання - відправлення ''двушки на москву''.
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29.11.2025 20:02 Відповісти
між рядками - запропонував очолити ОПу! Погодився, але теж висунув вимоги! Не викреслюю... Вимоги мінімальні! Думаю
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29.11.2025 20:02 Відповісти
Верховний ішак знову взявся "рулити" ЗСУ. Чмо остаточно має намір знищити армію.
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29.11.2025 20:02 Відповісти
Також глава держави підписав укази про відзначення наших воїнів державними нагородами.

Єрмак вже "заслужив" нагороду?)
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29.11.2025 20:05 Відповісти
Падло, а що заважало це робити вчасно?
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29.11.2025 20:06 Відповісти
Хорошому танцюристу клоуну завжди щось заважає.
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29.11.2025 20:27 Відповісти
Охреніти....не з генштабом а з замом завгоспа обговорив!
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29.11.2025 20:07 Відповісти
Зеленський цілий день вмовляє різних людей - хто тепер буде новим Єрмаком.
Ще ніхто не захотів - стати новим коханцем ''підбитого льотчика'' Зеленського.
Далі буде...
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29.11.2025 20:09 Відповісти
Ухилянт щось там планує в бригадах..це мабуть такого навіть номера в кварталу не було як зараз...суцільне шоу квартал.. посміховисько ухилянтське, воно ж ніхера не розуміє
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29.11.2025 20:16 Відповісти
нові параметри: по одному бійцю у кожну бригаду. Через місяць ,- один боєць у кожній бригаді *********** місяцю. Але дєрмака і сотні ухилянтів-казнокардів,які, начеб-то мобілізувались, ми на передку не побачимо ніколи
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29.11.2025 20:22 Відповісти
Як Боневтік розподілить Алі-бабу між бригадами? Кому дістанеться козир?
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29.11.2025 20:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=z8qKiuEwea4

Луценко проте , як Патрушев працював з вовкою в ОМАНІ , як для цього "викинули" Бєню з Банкової разом з його смотрящіим Богданом , всього навсього показавши вові новини прямо з готелю в ОМАНІ- російські ПЗРК підірвала літак авіаліній Бєні... Й далі все цікаво , як завжди від Луценко
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29.11.2025 20:32 Відповісти
Ухилянт вирішує проблеми ЗСУ....Сюр....ото й маємо....
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30.11.2025 06:02 Відповісти
бездарний клоун обговорює справи ЗСУ з завгоспом, в яких обидва розміються, як свині в апельсинах
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30.11.2025 09:37 Відповісти
 
 