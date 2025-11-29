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Зеленський обговорив із Палісою підготовку нових параметрів розподілу особового складу між бригадами
Президент Володимир Зеленський обговорив із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою роботу над підготовкою деталей рішення щодо нових параметрів розподілу особового складу між бойовими бригадами.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Нові параметри розподілу особового складу
"Готуємо деталі рішення щодо нових параметрів розподілу особового складу між бойовими бригадами, і це має бути дійсно раціонально", - розповів Зеленський.
Військова освіта
Окрім цього, президент обговорив із Палісою низку питань щодо військової освіти в Україні.
Також глава держави підписав укази про відзначення наших воїнів державними нагородами.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше Зеленський за результатами Ставки 26 листопада заявив, що поповнення бригад ЗСУ людьми має бути переглянуто. За його словами, це один із запитів від військових.
Топ коментарі
+11 Олексій Гедз #501597
показати весь коментар29.11.2025 20:02 Відповісти Посилання
+9 Ostap Hor
показати весь коментар29.11.2025 19:55 Відповісти Посилання
+7 Дан Корвин
показати весь коментар29.11.2025 19:56 Відповісти Посилання
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управління це - ієрархія,
військо це - субординація
так какого хєра, питаю я вас, поверхневий говноМандувач воркує про Військо з громадянином палісою, який наразі НЕ має ніякої військової посади
паліса з військової точки зору "НІХТО і звуть його НІЯК !
паліса наразі затичка в ОПі у камуфляжі
.
Єрмак вже "заслужив" нагороду?)
танцюристуклоуну завжди щось заважає.
Ще ніхто не захотів - стати новим коханцем ''підбитого льотчика'' Зеленського.
Далі буде...
Луценко проте , як Патрушев працював з вовкою в ОМАНІ , як для цього "викинули" Бєню з Банкової разом з його смотрящіим Богданом , всього навсього показавши вові новини прямо з готелю в ОМАНІ- російські ПЗРК підірвала літак авіаліній Бєні... Й далі все цікаво , як завжди від Луценко