Поповнення бригад людьми має бути переглянуто. Доручив Гнатову це опрацювати, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що від українських військовослужбовців є запит на справедливе розподілення особового складу між бригадами ЗСУ. Невдовзі будуть проєкти рішень.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Механізм комплектування бригад ЗСУ
За його словами, після поїздки на фронт він отримав багато запитів від військових.
"Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, зараз є і доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генштабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу Президента та дуже досвідченим військовим. Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення", - наголосив він.
Ситуація на фронті
- Також на Ставці були доповіді про фронт по ключових напрямках. Куп’янськ, Покровськ, Гуляйполе.
"Важливо, що українські воїни продовжують знищувати окупанта, захищають позиції та виконують бойові завдання. Саме це – основа нашої можливості вести перемовини в інтересах України.
Росіяни всюди у світі розносять, що Україна начебто не може захищатися. Вони кажуть, що українські воїни не можуть захищатися. Щоденний бойовий результат української армії, щоденний результат наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси. І зараз кожен знищений російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду для України, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена російська одиниця техніки, кожен наш дипстрайк – це аргументи, що з Україною варто бути, Україні варто допомагати й що тиснути заради миру треба не на Україну, а на Росію – єдину причину, чому війна затягується", - резюмував президент.
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От твоя справедливість!
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Також в тому, як вбивають людей. Сахарук, Сопін, Танчик, он під Рожнятовом знову знайшли труп. Хто відповів?
От ще справедливість:
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ."
І от справедливості:
https://www.narodovladdia.com/post/2909251
https://360ua.news/nachalnyk-kyyivskogo-tczk-vitalij-homyak-ta-tymur-tkachenko-zaprovadyly-shemu-obilechuvannya-krytychnyh-************/
І т.д.
треба, щоб була та ж справедливість не тільки на словах та в обіцянках-цяцянках, коли на вулицях хапають хворих і везуть їх на ДВРЗ і знущаються, і щоб було хоч якесь світло в кінці тунеля, а отак, коли тягають хворих, а міста заставлені джипами з биками із ксівами більше ніж до війни, силовики всі заброньовані, чинуш годуємо навіть з окупованих територій, всупереч Женевській конвенції, корупція вже пропагується і т.д., так війни не виграються. Але толку з нашої балаканини. Таке враження, що нас просто ведуть на забій і відкрито називають ресурсом. І чого чекають, якої реакції, зараз не 19 сторіччя, всі все бачать, всі вивчали право, 80-90% вже з вищою освітою, нам продзижчали всі вуха, що людина - найвища цінність, особистість, індивідуалізм, як при совку це все давили і це був приклад того, як не треба робити, по всім каналам тріщали, як в Луганську у 22-му ганялись за людьми, хапали і знущались і це теж був приклад того, як не треба робити.. А тепер що, запозичили це все?
Курьер в дороге задержался вот и наступило просветление.
У нас вже штабів роздутих вистачає 100 млрд грн іде на зарплати військовим, це біля 1.3+ млн людей, а постійно скарги що у орків перевага при даних розвідки що їх 500-600 тис.
По друге ті кому до 23 років не голосували на ніодних виборах, тому все по чесному, вони не обрали ніодного довбня та корупціонера що привів до війни.
Не було б в Украні корупції та дурнів при владі всі 30 років, мали б озброєння та підготовлену армію, і орки б не напали, вони пішли на цю аферу, тому ми виглядали як легка ціль.
ППО, фактично відсутнє, літаки старі і майже не мали ракет, частина взагалі була без пілотів, далекобійного озброєння немає, укріплень ніхто не будував ніяких, мін сран..их не було. В управлінні багато орківських людей, яких Медведчук, Сівкович та інші роками роставляли.
В цій ситуації для них все виглядало на швидку операцію. Плюс впевнений що захід погодив, тому що там німці дещо наговорили, плюс американці давали зброю тільки для партизанки, другий Афган. А не якесь важке озброєння.
і знову у пошуках