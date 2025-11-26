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Новини Створення нових бригад в ЗСУ Реформи в армії
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Поповнення бригад людьми має бути переглянуто. Доручив Гнатову це опрацювати, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що від українських військовослужбовців є запит на справедливе розподілення особового складу між бригадами ЗСУ. Невдовзі будуть проєкти рішень.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Механізм комплектування бригад ЗСУ

За його словами, після поїздки на фронт він отримав багато запитів від військових.

"Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, зараз є і доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генштабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу Президента та дуже досвідченим військовим. Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення", - наголосив він.

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Ситуація на фронті

  • Також на Ставці були доповіді про фронт по ключових напрямках. Куп’янськ, Покровськ, Гуляйполе.

"Важливо, що українські воїни продовжують знищувати окупанта, захищають позиції та виконують бойові завдання. Саме це – основа нашої можливості вести перемовини в інтересах України.

Росіяни всюди у світі розносять, що Україна начебто не може захищатися. Вони кажуть, що українські воїни не можуть захищатися. Щоденний бойовий результат української армії, щоденний результат наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси. І зараз кожен знищений російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду для України, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена російська одиниця техніки, кожен наш дипстрайк – це аргументи, що з Україною варто бути, Україні варто допомагати й що тиснути заради миру треба не на Україну, а на Росію – єдину причину, чому війна затягується", - резюмував президент.

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Автор: 

армія (3723) Зеленський Володимир (27960) ЗСУ (8792) Ставка (194) Гнатов Андрій (43)
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Топ коментарі
+32
Тилові військові півмільйона, тцк більше 100 тисяч, мєнти 200 тисяч.
І ще бригада імені Міндіча.
Там взагалі мільйони.
(прокурори, чиновники, депутати, міністри, митники, судді, мажори, ітд)
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26.11.2025 21:15 Відповісти
+22
яке найвідповідальніше обличчя у всеосяжного поручителя
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26.11.2025 20:26 Відповісти
+22
Електоральна помилка, а сьомий рік без упину щось доручає.
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26.11.2025 20:30 Відповісти
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Все говорят про армейскую реформу и что на поле брани больше людей не должно быть. Роботизированные технологии и дроны с развитием общего ИИ, чтобы сразу и комп зрение и машинное управление и языковая модель и голосовая модель - все было в одном целом и было подключено апи к технике и чтобы управлял ИИ всеми боевыми действиями. И производствами тоже автоматизированными робототехники и дронов. И для ресурсов добычи делал робототехнику и сам добывал ресурсы и перевозками занимался и управлял автоматизацией обработки и переработки сырья. И дальше вез на то, что необходимо в первую очередь. Я думаю ИИ даже будет в первую очередь строить сильную экономику и будет кидать силы на производства добычи ресурсов. Он и экономикой всей в итоге будет управлять. Все связано. Вот в это вложится, и будет Украина богатейшая страна и сильнейшая. У кого сильнее ИИ и лучше автоматизация - тот и сильнее.
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27.11.2025 00:56 Відповісти
Зєля, справедливість буде, коли охорона маєтків не буде важливіша за війну і охоронці будуть на фронті разом із муніципальними охоронами, міськими вартами, без яких жили ще декілька років тому, а от зараз треба, і т.д., а так це просто знущання з народу. Те ж стосується і хоча б частини ментів, які заброньовані на 90%, взагалі, силовиків, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, тих, хто закінчив військові навчальні заклади, офіцерів, що можуть бути тільки великими командирами, жодного дня не воювавши, що треба змінювати.. Чинушами з дітьми, кварталівцями і дізелями, які показово вийдуть і скажуть, що йдуть на фронт. Коли буде реальна боротьба із корупцією, люстрація суддів і прокурорів, коли міндичів будуть не випускати, а садити за грати.. Але що казати, коли всі знають, що риба гниє з голови.
От твоя справедливість!
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Також в тому, як вбивають людей. Сахарук, Сопін, Танчик, он під Рожнятовом знову знайшли труп. Хто відповів?
От ще справедливість:
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ."
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27.11.2025 00:56 Відповісти
Що казати, як вони зобовʼязали зʼявитись в стислі терміни навіть без повістки тільки обмежено придатних в воєнний час і непридатних в мирний - людей із хворобами, які часто не тримали ніякої зброї в руках і не мають навіть воєнніка, тільки довідку, а не, наприклад, тих, хто закінчив військовий навчальний заклад. Чи офіцерів, у яких, наскільки я знаю, взагалі було написано у воєнніку, куди одразу зʼявитись у випадку війни (у мого батька так було написано, не було розрахунку, що вони всі будуть з диванів і з-за кордону розповідати, що в них не та вос). І де тут логіка? З самого початку мобілізаційний закон задумувався зі ставкою на хворих людей чи що?

І от справедливості:
https://www.narodovladdia.com/post/2909251
https://360ua.news/nachalnyk-kyyivskogo-tczk-vitalij-homyak-ta-tymur-tkachenko-zaprovadyly-shemu-obilechuvannya-krytychnyh-************/
І т.д.

треба, щоб була та ж справедливість не тільки на словах та в обіцянках-цяцянках, коли на вулицях хапають хворих і везуть їх на ДВРЗ і знущаються, і щоб було хоч якесь світло в кінці тунеля, а отак, коли тягають хворих, а міста заставлені джипами з биками із ксівами більше ніж до війни, силовики всі заброньовані, чинуш годуємо навіть з окупованих територій, всупереч Женевській конвенції, корупція вже пропагується і т.д., так війни не виграються. Але толку з нашої балаканини. Таке враження, що нас просто ведуть на забій і відкрито називають ресурсом. І чого чекають, якої реакції, зараз не 19 сторіччя, всі все бачать, всі вивчали право, 80-90% вже з вищою освітою, нам продзижчали всі вуха, що людина - найвища цінність, особистість, індивідуалізм, як при совку це все давили і це був приклад того, як не треба робити, по всім каналам тріщали, як в Луганську у 22-му ганялись за людьми, хапали і знущались і це теж був приклад того, як не треба робити.. А тепер що, запозичили це все?
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27.11.2025 01:02 Відповісти
Я б порадив ще скасувати ті драконівські штрафи за кожен крок (за те, що колись порушив якісь правила чи ТЦКшники порушили чи втратили доки, а людину роблять крайньою) повністю хоча б для тих, хто вирішить сам прийти. Це якщо потрібні люди, а не відлякати їх і демотивувати. Але ж хто буде слухати, якщо є батіг в руках у закомплексованих керманичів з совковим менталітетом, що уявили себе людовиками 14-ми. От і виходить.
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27.11.2025 01:23 Відповісти
Чеполіно чегевара
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27.11.2025 02:29 Відповісти
Це дійсно гідне рішення! Тим більше, що резерви для цього у наявности. Батальон Монако... армія ТЦК... рота Квартал 95, штурмовий взвод ОП...
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27.11.2025 03:37 Відповісти
Більшість людей не вміє чи не готова визнавати свої помилки і поразки, а це в свою чергу заважає адекватно спримати об'єктивну дісність.
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27.11.2025 08:11 Відповісти
Очнулся.
Курьер в дороге задержался вот и наступило просветление.
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27.11.2025 09:34 Відповісти
У нас же ж за мобілізацію, по закону , відповідає верховний головнокомандувач! А тепер -що ж ?? Верховний то такое, а винуваті бригади ??
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27.11.2025 09:42 Відповісти
поки не підуть воювати депутати та їх рідня, діла не буде
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27.11.2025 10:08 Відповісти
Ну і підуть вони воювати, ти думаєш хтось буде близько до ЛБЗ, нароблять селфі, постів та і все. Лиш ресурси будуть проїдати.
У нас вже штабів роздутих вистачає 100 млрд грн іде на зарплати військовим, це біля 1.3+ млн людей, а постійно скарги що у орків перевага при даних розвідки що їх 500-600 тис.
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27.11.2025 11:44 Відповісти
И армия миллион и воевать некому…
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27.11.2025 10:28 Відповісти
вийди звідти негіднику!!!
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27.11.2025 10:31 Відповісти
Так скоро будуть оприлюднювати другу частину міндічгейту, і ухилянт зайнявся "важливими справами" в яких ні чорта не петрає.
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27.11.2025 11:00 Відповісти
Цей довбень не розуміє що робе, ракетну програму напередодні вторгення закрив , молодь 18-22 випустив...і кого ти будеш далі мобілізувати, хворих 50-60 річних? Ними багато не навоюєш , вояка ухилянт 4 разовий
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27.11.2025 11:02 Відповісти
Молодь б замінила відсутність озброєння?

По друге ті кому до 23 років не голосували на ніодних виборах, тому все по чесному, вони не обрали ніодного довбня та корупціонера що привів до війни.

Не було б в Украні корупції та дурнів при владі всі 30 років, мали б озброєння та підготовлену армію, і орки б не напали, вони пішли на цю аферу, тому ми виглядали як легка ціль.

ППО, фактично відсутнє, літаки старі і майже не мали ракет, частина взагалі була без пілотів, далекобійного озброєння немає, укріплень ніхто не будував ніяких, мін сран..их не було. В управлінні багато орківських людей, яких Медведчук, Сівкович та інші роками роставляли.

В цій ситуації для них все виглядало на швидку операцію. Плюс впевнений що захід погодив, тому що там німці дещо наговорили, плюс американці давали зброю тільки для партизанки, другий Афган. А не якесь важке озброєння.
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27.11.2025 11:52 Відповісти
Невдовзі будуть проєкти рішень....4 роки війни вже пройшло ****.
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27.11.2025 11:03 Відповісти
Спочатку людський ресурс наліво і направо, як ухилянта то шукають всі поліції тцк , а як безвісти зниклий то списують як пальне і рідні навіть точних обставин взанти не мають право(
і знову у пошуках
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27.11.2025 11:49 Відповісти
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