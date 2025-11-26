Поповнення бригад людьми має бути переглянуто. Доручив Гнатову це опрацювати, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що від українських військовослужбовців є запит на справедливе розподілення особового складу між бригадами ЗСУ. Невдовзі будуть проєкти рішень.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Механізм комплектування бригад ЗСУ

За його словами, після поїздки на фронт він отримав багато запитів від військових.

"Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, зараз є і доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генштабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу Президента та дуже досвідченим військовим. Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення", - наголосив він.

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Ситуація на фронті

Також на Ставці були доповіді про фронт по ключових напрямках. Куп’янськ, Покровськ, Гуляйполе.

"Важливо, що українські воїни продовжують знищувати окупанта, захищають позиції та виконують бойові завдання. Саме це – основа нашої можливості вести перемовини в інтересах України.

Росіяни всюди у світі розносять, що Україна начебто не може захищатися. Вони кажуть, що українські воїни не можуть захищатися. Щоденний бойовий результат української армії, щоденний результат наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси. І зараз кожен знищений російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду для України, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена російська одиниця техніки, кожен наш дипстрайк – це аргументи, що з Україною варто бути, Україні варто допомагати й що тиснути заради миру треба не на Україну, а на Росію – єдину причину, чому війна затягується", - резюмував президент.

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