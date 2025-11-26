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Новини Перепоховання загиблих захисників
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Зеленський підписав закон про перепоховання загиблих захисників України

Зеленський зібрав нараду щодо санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський підписав Закон про внесення змін до Закону України "Про поховання та похоронну справу" щодо врегулювання процедури перепоховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність та територіальну цілісність України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані парламентського сайту.

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Витрати на перепоховання

Закон встановлює чіткі правила поховання та перепоховання військових і визначає фінансові механізми цих процесів. Зокрема, поховання Героїв України, кавалерів орденів "Золота Зірка", Богдана Хмельницького, княгині Ольги, "За мужність", а також учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни здійснюється безкоштовно для родин або відповідальних осіб. Витрати покриваються з державного бюджету.

Перепоховання останків

Документ також передбачає можливість перепоховання останків загиблих у виняткових випадках за рішенням органів місцевого самоврядування. Для військових, які захищали Україну, такі витрати покриватимуться з тих самих джерел, що й первинне поховання.

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Перепоховання, похованих у братських або одиночних могилах

Окремо врегульовано правила перепоховання загиблих, похованих у братських або одиночних могилах, із вимогою дотримання стандартів охорони культурної спадщини та увічнення їхньої пам’яті.

Закон також дозволяє створювати родинні поховання кількох осіб безкоштовно, якщо таке рішення ухвалить один із родичів, відповідальний за поховання.

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Автор: 

закон (2900) Зеленський Володимир (27960) перепоховання (57)
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А що там мер Києва? Так і продовжує хоронити наших загиблих ГЕРОЇВ на кладовищі - болоті?
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26.11.2025 17:03 Відповісти
тебе б гундос сарний поховати
живцем
з дермаком у сраці
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26.11.2025 17:26 Відповісти
 
 