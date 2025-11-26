Зеленский подписал закон о перезахоронении погибших защитников Украины
Президент Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменений в Закон Украины "О погребении и похоронном деле" относительно урегулирования процедуры перезахоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные парламентского сайта.
Расходы на перезахоронение
Закон устанавливает четкие правила захоронения и перезахоронения военных и определяет финансовые механизмы этих процессов. В частности, захоронение Героев Украины, кавалеров орденов "Золотая Звезда", Богдана Хмельницкого, княгини Ольги, "За мужество", а также участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны осуществляется бесплатно для семей или ответственных лиц. Расходы покрываются из государственного бюджета.
Перезахоронение останков
Документ также предусматривает возможность перезахоронения останков погибших в исключительных случаях по решению органов местного самоуправления. Для военных, защищавших Украину, такие расходы будут покрываться из тех же источников, что и первоначальное захоронение.
Перезахоронения похороненных в братских или одиночных могилах
Отдельно урегулированы правила перезахоронения погибших, похороненных в братских или одиночных могилах, с требованием соблюдения стандартов охраны культурного наследия и увековечения их памяти.
Закон также позволяет создавать семейные захоронения нескольких человек бесплатно, если такое решение примет один из родственников, ответственный за захоронение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
живцем
з дермаком у сраці