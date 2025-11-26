РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9669 посетителей онлайн
Новости Перезахоронение погибших защитников
785 2

Зеленский подписал закон о перезахоронении погибших защитников Украины

Зеленский собрал совещание по санкциям против РФ

Президент Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменений в Закон Украины "О погребении и похоронном деле" относительно урегулирования процедуры перезахоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные парламентского сайта.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Расходы на перезахоронение

Закон устанавливает четкие правила захоронения и перезахоронения военных и определяет финансовые механизмы этих процессов. В частности, захоронение Героев Украины, кавалеров орденов "Золотая Звезда", Богдана Хмельницкого, княгини Ольги, "За мужество", а также участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны осуществляется бесплатно для семей или ответственных лиц. Расходы покрываются из государственного бюджета.

Перезахоронение останков

Документ также предусматривает возможность перезахоронения останков погибших в исключительных случаях по решению органов местного самоуправления. Для военных, защищавших Украину, такие расходы будут покрываться из тех же источников, что и первоначальное захоронение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и фон дер Ляйен обсудили использование замороженных активов РФ для защиты Украины

Перезахоронения похороненных в братских или одиночных могилах

Отдельно урегулированы правила перезахоронения погибших, похороненных в братских или одиночных могилах, с требованием соблюдения стандартов охраны культурного наследия и увековечения их памяти.

Закон также позволяет создавать семейные захоронения нескольких человек бесплатно, если такое решение примет один из родственников, ответственный за захоронение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение, - СМИ

Автор: 

закон (3206) Зеленский Владимир (22739) перезахоронение (65)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що там мер Києва? Так і продовжує хоронити наших загиблих ГЕРОЇВ на кладовищі - болоті?
показать весь комментарий
26.11.2025 17:03 Ответить
тебе б гундос сарний поховати
живцем
з дермаком у сраці
показать весь комментарий
26.11.2025 17:26 Ответить
 
 