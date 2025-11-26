Зеленский подписал закон о перезахоронении погибших защитников Украины

Президент Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменений в Закон Украины "О погребении и похоронном деле" относительно урегулирования процедуры перезахоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины.

Расходы на перезахоронение

Закон устанавливает четкие правила захоронения и перезахоронения военных и определяет финансовые механизмы этих процессов. В частности, захоронение Героев Украины, кавалеров орденов "Золотая Звезда", Богдана Хмельницкого, княгини Ольги, "За мужество", а также участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны осуществляется бесплатно для семей или ответственных лиц. Расходы покрываются из государственного бюджета.

Перезахоронение останков

Документ также предусматривает возможность перезахоронения останков погибших в исключительных случаях по решению органов местного самоуправления. Для военных, защищавших Украину, такие расходы будут покрываться из тех же источников, что и первоначальное захоронение.

Перезахоронения похороненных в братских или одиночных могилах

Отдельно урегулированы правила перезахоронения погибших, похороненных в братских или одиночных могилах, с требованием соблюдения стандартов охраны культурного наследия и увековечения их памяти.

Закон также позволяет создавать семейные захоронения нескольких человек бесплатно, если такое решение примет один из родственников, ответственный за захоронение.

